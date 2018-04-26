Стали известны победители областного конкурса «Успешная семья»

В Пензе состоялся финал областного конкурса «Успешная семья-2018». Победителем стала многодетная семья из села Черкасс Колышлейского района.

Семья Феоктистовых представит Пензенскую область на фестивале «Успешная семья Поволжья», который пройдет в Саранске.

«Елена и Владимир Феоктистовы — молодые многодетные родители, воспитывают троих детей. Очень дружная, трудолюбивая, талантливая, творческая семья, которая доказала свое превосходство в рамках межрайонного этапа конкурса», — сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Семья занимается фермерским хозяйством. Папа Владимир — уполномоченный по правам предпринимателей и депутат собрания представителей района.

Мама Елена работает организатором культурно-массовых мероприятий и народных гуляний в селе Черкасске. В семье Феоктистовых у каждого есть множество увлечений, среди которых пение, музыка, прикладное творчество и кулинария.