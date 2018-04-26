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Пензенское коноплеводство отметили на федеральном уровне

26 апреля в 16:43 192 просмотра

26 апреля представители Пензенской области приняли участие в совещании Минсельхоза России по вопросам развития коноплеводства.

Совещание с регионами в формате видеоконференции провел директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений федерального органа управления АПК Петр Чекмарев. Пензенскую область он отметил как регион, имеющий богатый положительный опыт по развитию коноплеводства, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

В обсуждениях принял участие президент Агропромышленной ассоциации коноплеводов Александр Смирнов, ранее возглавлявший «Пензенский НИИСХ».

«Пензенской областью проводится активная работа в данном направлении. В Пензенском аграрном вузе открылась аспирантура, студенты делают кандидатские работы по развитию коноплеводства», — подчеркнул он.

Заместитель министра сельского хозяйства региона Эдуард Каташов отметил, что возделывание технической конопли в области динамично развивается с 2015 года. В 2017 году посевная площадь достигла 2,5 тыс. гектаров.

Семена технической конопли используются как посевной материал, продукт питания для людей и животных. Масла, приготовленные из конопли, применяются в медицине, косметологии, химической промышленности. Стебли используются в текстильной промышленности.


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