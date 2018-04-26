В Пензенской области проснулись клещи

С 11 по 26 апреля за помощью в медицинские учреждения после укусов клещей обратились восемь пензенцев, четверо из них — дети младше 14 лет.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что мониторинг нападений клещей и инфекций, которые передаются через их укусы, стартовал 12 марта.

В ведомстве добавили, что Пензенская область не эпидемична по клещевому вирусному энцефалиту, однако насекомые могут быть инфицированы возбудителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

«В муниципальных образованиях региона перед началом летнего оздоровительного сезона запланированы акарицидные обработки территорий летних оздоровительных учреждений, мест массового отдыха и посещения населения. В 2018 году планируется провести противоклещевые обработки на площади 110 га, в том числе детских (летних) оздоровительных учреждений — 74 га», — добавили в пресс-службе.