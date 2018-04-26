Члены пензенского кабмина обсудили проблемы строительной сферы

26 апреля на заседании правительства Пензенской области замминистра строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Круглова рассказала о выполнении муниципальными образованиями прогнозных показателей по вводу жилья в 2017 году и обозначила задачи на 2018-й.

«Если в 2017 году у нас ситуация со вводом жилья была более-менее приемлемой, то в 2018 году это будет один из основных вопросов, которым надо будет усиленно заниматься», — отметил глава кабмина Николай Симонов.

По словам Светланы Кругловой, в прошлом году губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым перед муниципальными образованиями и строительным комплексом региона была поставлена задача по вводу жилья в объеме не ниже уровня 2016 года — 885,9 тыс. кв. метров. Были установлены прогнозные показатели для каждого муниципального образования на 2017 год.

«В эксплуатацию ввели 886,9 тыс. кв метров — 100,1% к уровню 2016 года, при этом в целом по ПФО и РФ было зафиксировано снижение объемов ввода жилья. В России этот показатель составил 97,9%, в ПФО — 96,4%. Индивидуального жилья было введено 532,1 тыс. кв. метров, что составляет 114,5% к уровню позапрошлого года. Многоквартирного жилья — 354,8 тыс. кв метров, или 84,2% к уровню 2016-го. Доля индивидуального жилья составила 60% от общего объема. Жилья эконом-класса ввели 737,1 тыс. кв. метров — 83,2% от общего объема», — рассказала замминистра.

Пензенская область по итогам 2017 года заняла третье место в ПФО по вводу жилья на одного человека, по коэффициенту его доступности — четвертое, по общей площади жилого фонда на одного человека — второе. Большая часть муниципальных образований региона в 2017 году обеспечила ввод жилья выше уровня 2016-го и выполнила установленные прогнозные показатели. Однако были и те, кто допустил срыв соглашения.

«Город Заречный — 13,9% к уровню 2016 года, Пензенский район — 91,7%. Это поставило под угрозу выполнение поставленной губернатором задачи и могло бы повлиять на снижение позиции региона в рейтингах субъектов РФ», — отметила докладчица.

В 2018 году минстрой Пензенской области также подготовил соглашение с муниципальными образованиями, оставив прогнозируемый общий объем ввода жилья на уровне прошлого года.

«Все муниципальные образования, за исключением двух, согласовали прогнозные показатели. Не согласовали город Пенза и Пензенский район. При плане в 450 тыс. кв. метров жилья городом согласовано 250 тыс. кв. метров, при плане 165 тыс. кв. метров Пензенским районом согласовано 150 тысяч. В случае неисполнения установленных прогнозных показателей возможный ввод жилья в текущем году в целом по области может составить около 678,5 тыс. кв. метров, это 76,5% к уровню 2017 года», — сообщила Светлана Круглова.

Она добавила, что снижение объемов ввода жилья неминуемо приведет к неисполнению поставленных президентом задач и к ухудшению позиции Пензенской области в рейтинге регионов. По вводу жилья на одного человека регион опустится на шестое-седьмое место в ПФО, по темпам ввода — на 12−13 строчку.

Снижение темпов ввода жилья в регионе фиксируется с начала 2018 года. По итогам первого квартала введено 122,1 тыс. кв. метров, что составляет 95,6% к соответствующему периоду прошлого года.

«Необходимо продолжить стимулировать жилищное строительство, что включает в себя повышение доступности ипотечного кредитования, обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой за счет средств бюджета, реализацию жилищных программ, развитие мощностей строительной индустрии», — подчеркнула заместитель министра.

Говоря об объемах ипотечного кредитования, докладчица отметила, что в 2017 году были вновь достигнуты рекордные показатели.

«Было выдано 9519 кредитов на сумму 13,9 млрд рублей, это выше уровня 2016 года на 35%. Рост продолжился и в этом году: за январь-февраль выдано 1430 ипотечных жилищных кредитов на 2,2 млрд рублей — на 79,9% больше, чем в 2017 году. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам составила 9,79% и снизилась по сравнению с январем-февралем 2017 года», — сказала она.

Светлана Круглова напомнила о том, что с начала 2018 года в регионе реформировано Агентство ипотечного кредитования и производится выдача льготных ипотечных кредитов по стандартам АОИЖК со ставкой от 6% отдельным категориям граждан. Для начала реализации программы из областного бюджета было выделено 60 млн рублей. Планируется дополнительно привлечь до 600 млн рублей из федерального АОИЖК и обеспечить до 2020 года выдачу более 400 льготных ипотечных кредитов.

Увеличению общего объема ввода жилья также поспособствует решение проблемы дольщиков.

«На территории Пензенской области в ближайшее время возможно появление более полутора тысяч обманутых дольщиков. Общая площадь проблемных жилых домов у застройщиков «Пензастрой», «Декор-Трейд», «Север-Траст» составляет более 95 тыс. кв. метров жилья. Поиск оптимальных решений правительством и созданной рабочей группой позволит обеспечить ввод домов в эксплуатацию, что также положительно скажется на общем объеме ввода жилья», — сказала замминистра.