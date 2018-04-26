Стал известен график работы поликлиник в праздники

В Пензенской области во время майских праздников изменится режим работы поликлиник.

В субботу, 28 апреля, медорганизации будут работать по расписанию понедельника, а в понедельник, 30 апреля, — по расписанию субботы.

29 апреля, а также 1, 2 и 9 мая будут работать кабинеты неотложной помощи, там можно будет получить рецепт лекарства или больничный лист.

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что с режимом работы конкретной медицинской организации жители смогут ознакомиться либо в регистратуре медучреждения, либо на его сайте.

Также вызвать врача на дом взрослому можно по телефонам: 99−91−30 и 8−937−431−54−40, ребенку — 99−01−30 и 8−937−363−26−33. В указанные дни звонки будут принимать с 8.00 до 14.00. Телефоны дежурных администраторов больниц работают круглосуточно.