«Пенза-Пресс» сравнило регионы ПФО по индексу шашлыка
Бизнес на 9 Мая. Как память и гордость поставили на поток
Рецензия на книгу «Происхождение»
Студвесна, гала-концерт, Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Чтобы не затопить Ухтинку и Пензу, спускают Мастиновский пруд
В Заречном повысится стоимость проезда по городу
В Пензе из-за погоды перенесли фестиваль дачников
Члены пензенского кабмина обсудили проблемы строительной сферы
Пензенское коноплеводство отметили на федеральном уровне
В Пензенской области проснулись клещи
Стали известны победители областного конкурса «Успешная семья»
В Пензе на ремонт вытрезвителя выделили 623 тысячи рублей
Пензенская полиция покупает собак
Горожанин решил убрать мусор, незаконно сгруженный у Пензятки

Стал известен график работы поликлиник в праздники

26 апреля в 17:21 168 просмотров

В Пензенской области во время майских праздников изменится режим работы поликлиник.

В субботу, 28 апреля, медорганизации будут работать по расписанию понедельника, а в понедельник, 30 апреля, — по расписанию субботы.

29 апреля, а также 1, 2 и 9 мая будут работать кабинеты неотложной помощи, там можно будет получить рецепт лекарства или больничный лист.

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что с режимом работы конкретной медицинской организации жители смогут ознакомиться либо в регистратуре медучреждения, либо на его сайте.

Также вызвать врача на дом взрослому можно по телефонам: 99−91−30 и 8−937−431−54−40, ребенку — 99−01−30 и 8−937−363−26−33. В указанные дни звонки будут принимать с 8.00 до 14.00. Телефоны дежурных администраторов больниц работают круглосуточно.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...