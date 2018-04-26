В Пензе из-за погоды перенесли фестиваль дачников

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, перенос даты связан с погодными условиями.

«Мероприятие должно быть комфортным для горожан и гостей города и области, так как его основная задача — обеспечить всем самым необходимым для успешного старта дачных и садовых работ», — добавили в министерстве.

Напомним, ярмарку организуют на площади Ленина, ожидается, что в ней примут участие 120 аграриев. Жителям предложат не только товары, но и получение консультаций. Также будет подготовлена развлекательная программа.

Площадка будет работать с 09.00 до 15.00.