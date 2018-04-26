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В Пензе из-за погоды перенесли фестиваль дачников

26 апреля в 17:01 192 просмотра
«Сезон уДачи» (0+) решили перенести на 4−5 мая.

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В Пензе фестиваль «Сезон уДачи» (0+) решили перенести на 4−5 мая.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, перенос даты связан с погодными условиями.

«Мероприятие должно быть комфортным для горожан и гостей города и области, так как его основная задача — обеспечить всем самым необходимым для успешного старта дачных и садовых работ», — добавили в министерстве.

Напомним, ярмарку организуют на площади Ленина, ожидается, что в ней примут участие 120 аграриев. Жителям предложат не только товары, но и получение консультаций. Также будет подготовлена развлекательная программа.

Площадка будет работать с 09.00 до 15.00.


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