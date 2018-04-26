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В Заречном повысится стоимость проезда по городу

26 апреля в 17:28 182 просмотра
«Автотранса».

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С 28 апреля в городе Заречном Пензенской области повысится стоимость проезда на муниципальном транспорте. Повышение коснется только городских маршрутов «Автотранса».

Соответствующее решение было принято на сессии собрания представителей.

Теперь взрослым за одну поездку в черте Заречного нужно будет платить 15 рублей. Для школьников и студентов при предъявлении документов стоимость проезда составит семь рублей.

Коснулись изменения и стоимости проезда из Заречного до МК «Лером» и до Ахунского переезда. С 28 апреля за билет в этих направлениях взрослым тоже нужно будет платить 15 рублей, а школьникам и студентам — семь рублей, сообщает «Заречье сегодня».

Стоимость проезда в Пензу останется прежней: для взрослых — 36 рублей, для школьников и студентов — 30 рублей. Также остается неизменной стоимость всех проездных абонементов.


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