РЕН ТВ подготовил особую программу на майские праздники

Изменения в сетке телеканала произойдут уже в субботу 28 апреля — зрители увидят лучшие документальные проекты РЕН ТВ. А в 13.00 на телеканале состоится премьера, впервые в эфире — четыре часа самых интересных фактов о том, как устроен мир, в новых выпусках «Загадок человечества» (16+) с Олегом Шишкиным. Самое смертоносное оружие и самые уродливые существа на планете, военные провалы США и секреты современных тайных обществ, угроза извержения супервулкана в Европе и тайны укреплений Третьего Рейха на Эльбрусе.

30 апреля на РЕН ТВ будет посвящено российскому кино. С 11.00 канал покажет три фильма Алексея Балабанова подряд — культовые картины о Даниле Багрове «Брат» (16+) и «Брат 2» (16+), а также криминальную комедию «Жмурки» (16+). В 17.30 их сменит «День Д» (16+) с Михаилом Пореченковым, а вечером на РЕН ТВ появятся «Особенности национальной охоты» (16+) Александра Рогожкина. За первыми «Особенностями» последуют три их продолжения, посвященные рыбалке, политике и подледному лову. Показ легендарных приключений генерала Иволгина, егеря Кузьмича и Льва Соловейчика продлится до поздней ночи.

Вторник, 1 мая, зрители РЕН ТВ проведут с любимыми героями главных отечественных мультфильмов современности. В праздничной программе запланированы все восемь частей франшизы о богатырях. Вечером канал покажет трилогию об Иване-Царевиче и Сером Волке (0+), а также анимационный фильм «Как поймать перо жар-птицы» (0+). День мультфильмов на РЕН ТВ начнется в 8.45.

Среду, 2 мая, РЕН ТВ посвятит новому документальному проекту Игоря Прокопенко «Русские булки 3» (16+). С 10 утра и до часа ночи зрители узнают новые невероятные факты об истории и традициях нашей страны. А известные советские артисты — свидетели Великой Отечественной войны — расскажут о борьбе с фашистскими захватчиками.

Игорь Прокопенко раскроет секреты русского характера, выяснит, можно ли объяснить научно православные чудеса, и проведет традиционную викторину «Русских булок». Победитель розыгрыша отправится со съемочной группой РЕН ТВ в экспедицию к Пермскому треугольнику — главной аномальной зоне России.