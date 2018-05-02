Учитель сколотил миллионный капитал на участках-призраках

В Пензенской области бывший преподаватель информатики с помощью фальшивых документов продавал ничего не подозревающим людям не только дачные участки, у которых был владелец, но и те, которых не существовало в реальности.

Про такого человека, как 35-летний уроженец Лунинского района Александр Суханов, можно сказать, что «он с компьютерами на «ты». Навыки, необходимые для работы с техникой очень помогли ему еще в институте, где Суханов получил высшее образование, выучившись на преподавателя. В школе, где он трудился учителем информатики, знания, которыми он овладел в учебном заведении, позволили обучать детей тому, что Александр сам знал. После того, как уволился, остался без работы, и к осени 2015 года образовалась задолженность по ипотеке, что в последующем натолкнуло на мысль о совершении преступления. Кроме того, в это же время с ним произошло событие, после которого он понял, чем стоит заняться и где пригодтся его навыки работы с компьютером. Подробнее об этом рассказала Малика АТАЕВА, старший помощник прокурора Октябрьского района города Пензы.

— На допросе подсудимый рассказал, что однажды к нему за помощью обратилась знакомая с просьбой съездить в Пензу для того, чтобы там оформить дачный участок, принадлежащий ей, - пояснила собеседница. - Оформление проходило на законных основаниях, Александр выступал в роли посредника, но сама процедура регистрации оказалась такой простой, что навела Суханова на мысль: на этом можно заработать неплохие деньги. В основу его преступного плана легла настоящая процедура оформления дачного участка. Реализовывать задуманное он начал с 20 октября 2015 года.

Еще в то время, когда Александр помогал своей знакомой, он приезжал в садоводческие некоммерческие товарищества, где заметил, что на их территории очень много заброшенных участков, которыми явно никто не занимается и которые, скорее всего, владельцу не нужны. Один из них Суханов «присмотрел» для себя. Сначала он хотел незаконно завладеть уже существующим участком и оставить его для своего пользования, но в процессе совершения «сделки» появилась идея получше.

— Первое, что сделал Александр — получил архивную справку с копией постановления главы администрации города Пензы о том, что выбранный им в СНТ земельный участок Суханову не принадлежит. Затем бывший учитель информатики изготовил такую справку уже с фиктивными записями о выделении якобы существующего с придуманным номером земельного участка, — сообщила собеседница. — Далее он подделывал оттиск печати и подписи работников архива. Набор поддельных документов подсудимый передал в регистрирующий орган. Так Александру Суханову в первый раз удалось оформить «несуществующее» право собственности на земельный участок, кадастровой стоимостью в 215 тысяч 943 рубля.

Совершив свою первую фиктивную сделку, Александр продал «приглянувшийся» ему земельный участок за 150 тысяч рублей. После этого Суханов начал развивать свою деятельность.

— Действовал он по нотариальным доверенностям, выданным его знакомыми на право представлять их интересы в компетентных органах при оформлении, а также распоряжаться данными участками. Далее подсудимый у себя дома на компьютере изготавливал фальшивую архивную справку о якобы имеющемся праве на дачный участок и подавал имеющиеся у него документы для регистрации права собственности, — объяснила Малика Атаева.

Из материалов уголовного дела следует:

«Тебе ведь как работнику завода полагался земельный участок. Ты заявку подавал?» — спросил Александр у одного из своих знакомых. — «Я могу съездить посмотреть, для этого нужна только доверенность. Если участок тебе не нужен, отдам потом деньгами, если что».

Известно, что никто из тех, на чье имя были написаны доверенности, не знал о плане Александра.

Поначалу Суханов «продавал» настоящие участки, которые либо не имели владельца, либо были заброшены. Александр заметил, что возле этих участков есть земля, которая никем не используется, и которой нет в плане межевания. Присвоив этой земле номер, а после, добавив к этому номеру букву, мужчина превращал такие места в земельный участок.

— Установлено, что кадастровая стоимость таких участков составляла в среднем от 200 до 400 тысяч рублей, а продавал их подсудимый за более низкую цену. От 30 тысяч рублей — за самый дешевый до 420 тысяч рублей — за самый дорогой, — рассказала помощник прокурора.

В феврале 2017 года один из регистраторов обратил внимание на документы, предоставленные Сухановым. Признать их недействительными не составило труда. Все это время ему удавалось осуществлять свои махинации только потому, что бумаги, которые он предъявлял для регистрации, никто не проверял, с планом межевания никто не сверялся.

— За время своей преступной деятельности Суханов приобрел обманным путем права собственности на муниципальное имущество в виде 18 земельных участков в 7 садоводческих товариществах города Пензы. Ущерб составил 5 миллионов 868 тысяч 133 рубля, — подытожила Малика Атаева.

Против Александра свидетельствовали его многочисленные знакомые, на которых он оформлял доверенности, а также техника, обнаруженная у него дома: для осуществления своего замысла Александр использовал две многофункциональные системы и компьютер. На них он изготавливал фальшивые документы, с виду точь-в-точь похожие на настоящие.

В итоге ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

8 февраля 2018 года Октябрьский районный суд города Пензы приговорил Александра Суханова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года 6 месяцев.

Заявленный администрацией города Пензы к подсудимому гражданский иск о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, в сумме 3 миллионов 255 тысяч 134 рублей, удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

Варвара УСТИНОВА, Пенза



(Имена и фамилии фигурантов уголовного дела изменены по этическим соображениям. — Прим. ред.)

Газета «Репортер. Пенза»