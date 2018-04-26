В Кузнецке почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС (видео)

26 апреля в России памятная дата — 32 года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС, признанная крупнейшей техногенной катастрофой XX века. В ликвидации ее последствий принимали участие жители всей страны. Среди них были и пензенцы. Из Кузнецка в Чернобыль отправились 107 горожан. Поблагодарить их за подвиг, совершенный три десятилетия назад, собрались десятки жителей города.

Памятный знак жителям Кузнецка, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, стал местом сбора горожан, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы.

«К сожалению, многие уже ушли из жизни, не дожив до этого дня. Некоторые не смогли прийти из-за тяжелой болезни. Хочется, чтобы молодежь больше знала об этой трагедии», — рассказал участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Иван Павлик.

Собравшиеся отметили, что кузнечане, которые принимали участие в ликвидации аварии, совершили настоящий подвиг.

«Это наши герои, такие же, как герои войны. Мы их будем помнить, и они должны быть примером для молодежи», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Имена кузнечан — «чернобыльцев» высечены на плитах памятного знака ликвидаторам последствий радиационных аварий и катастроф. Память уже ушедших почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы, сообщает телеканал «Экспресс».