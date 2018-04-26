В Кузнецке почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС (видео)

Памятный знак жителям Кузнецка, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, стал местом сбора горожан, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы.
«К сожалению, многие уже ушли из жизни, не дожив до этого дня. Некоторые не смогли прийти из-за тяжелой болезни. Хочется, чтобы молодежь больше знала об этой трагедии», — рассказал участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Иван Павлик.
Собравшиеся отметили, что кузнечане, которые принимали участие в ликвидации аварии, совершили настоящий подвиг.
«Это наши герои, такие же, как герои войны. Мы их будем помнить, и они должны быть примером для молодежи», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
Имена кузнечан — «чернобыльцев» высечены на плитах памятного знака ликвидаторам последствий радиационных аварий и катастроф. Память уже ушедших почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы, сообщает телеканал «Экспресс».