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В пензенском парке им. Белинского проверили безопасность аттракционов (видео)

26 апреля в 19:52 150 просмотров
, который стартует 1 мая. В эти дни основная работа направлена на осмотр аттракционов. Их техническое состояние оценивает специальная комиссия. Подготовку проходят и контролеры парка.

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В пензенском парке культуры и отдыха имени Белинского активно готовятся к началу сезона, который стартует 1 мая. В эти дни основная работа направлена на осмотр аттракционов. Их техническое состояние оценивает специальная комиссия. Подготовку проходят и контролеры парка.

Техническое состояние аттракционов оценивала комиссия. К каждому элементу конструкции — пристальное внимание. Важно не упустить ничего, ведь от этого зависит безопасность посетителей.

К началу сезона готовится не только техника. Аттестацию проходят и контролеры парка.

«Контролер — это человек, который отвечает за эксплуатацию аттракциона и безопасность посетителей. Он должен знать все, критичные компоненты, опасную зону и даже слушать, как он гудит, потому что кто уже давно работает, закреплены за одним и тем же аттракционом, знают, какие звуки он должен издавать по норме», — рассказала директор ЦПКиО им. Белинского Елена Савельева.

«Всех приглашаем, приходите вместе с детьми. Вас ждем множество развлечений, аттракционов и множество различных тематических локаций», — сказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

В этом сезоне в парке будут работать порядка 30 аттракционов. В планах, за счет средств инвестора, — установить еще несколько новых. Прежде всего, предстоит обустроить детскую зону и запустить паровозик испанского производства, сообщает телеканал «Экспресс».


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