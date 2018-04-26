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Студвесна, гала-концерт, Пенза
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Пензенские студенты проходят отбор на всероссийскую студвесну (видео)

26 апреля в 19:58 132 просмотра
(0+). Она пройдет с 15 по 20 мая. На ней будут представлены все высшие учебные заведения Пензы. В числе 19 лучших — танцы, песни, музыка и номера оригинального жанра.

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35 самых талантливых студентов Пензенской области отправятся в Ставрополь на «Российскую студенческую весну» (0+). Она пройдет с 15 по 20 мая. На ней будут представлены все высшие учебные заведения Пензы. В числе 19 лучших — танцы, песни, музыка и номера оригинального жанра.

Студенты архитектурно-строительного университета представили танцевальный номер с длинным философским названием «В эпоху глобального потепления остерегайтесь вечной мерзлоты», цель которого — растопить сердце зрителей. Ради этого — месяцы репетиция, пропущенные лекции и семинары. Без подвига, как водится, тоже не обошлось.

«Однажды мы репетировали допоздна, а так как я живу в Заречном, мне пришлось идти домой пешком, это запомнилось мне больше всего», — рассказала студентка ПГУАС Дарья Шмелева.

«Студенческая весна» ежегодно проходит в каждом вузе, практически на каждом факультете. Программа охватывает танцевальное, музыкальное направления и оригинальный жанр.

«Это не конкурс или фестиваль, а студенческое движение, оно проходит во всех вузах, а подготовка начинается еще ранней весной, даже зимой. Сначала проходят межфакультетские концерты, потом, лучшие номера отбираются на областные мероприятия», — сказал председатель союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.

«Хочу сказать огромное спасибо не только союзу молодежи, но и ректорам вузов, так как знаю, что студенческая весна стала дорогим удовольствием, если мы раньше вырезали декорации из картона, то сейчас этим не обходится», — отметил председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.

Лучшие номера покажут на «Российской студенческой весне». Она пройдет с 15 по 20 мая в Ставрополе. На всероссийский этап поедут представители всех высших учебных заведений Пензы. Этой традиции — 26 лет. Организаторы отмечают, что «Студенческая весна» — настоящая кузница кадров. Многие ребята-участники студвесны, получив диплом, выбирают творческие профессии, сообщает телеканал «Экспресс».


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