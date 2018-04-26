В 2018 году пензенские дорожники отремонтируют 940 тыс. кв. м. дорог (видео)

В Пензе приступили к реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Сейчас работы ведут в Железнодорожном и Октябрьском районах. Если в 2017-м удалось отремонтировать участки на 64 улицах, то в 2018 году в программе участвует 87. При этом протяженность объектов, по сравнению с 2017-м, вырастет на треть и составит около 100 километров.

На улице Октябрьской сделают не только дороги, но и часть тротуара и даже парковку. Рабочие уже неделю готовят проезжую часть к укладке нового асфальта. Они сняли верхний слой старого дорожного покрытия и начали демонтировать бордюры.

«После демонтажа бордюрного камня тот, который еще в нормальном состоянии, мы передаем на хранение в «Пензадормост», он, возможно, пригодится для каких-то работ. Остальное вывозим на свалку», — рассказал начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента ЖКХ Пензы Денис Дунаев.

Дорожная техника работает также на улицах Одесской, Минской и Ульяновской. Подрядной организации, которая в 2017 году ремонтировала проспект Победы, улицы Беляева и Рахманинова, в 2018-м доверили 18 участков.

«На данных улицах работает более 60 рабочих и 25 единиц техники, включая экскаваторы и погрузчики. Бордюрный камень и щебень закупаем, а асфальт мы производим сами», — сказал прораб подрядной организации Владислав Андриянов.

За ходом работ наблюдали представители Общероссийского народного фронта. Они также проверили, как пережили холода магистрали, которые отремонтировал в 2017-м.

«Заметен контроль выделенных денег. Бетон и бордюры соответствуют стандартам, а асфальт пережил зиму», — отметил активист пензенского регионального отделения ОНФ Сергей Мельников.

По итогам исполнения программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году Пенза получит без малого 100 улиц с новым асфальтом. 20 из них — в Октябрьском районе. Всего дорожники должны отремонтировать 940 тысяч квадратных метров дорожного полотна, сообщает телеканал «Экспресс».