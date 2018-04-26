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В Кузнецке проходит отбор на областные соревнования допризывников (видео)

26 апреля в 20:22 94 просмотра
(16+). Она посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию пограничных войск и военного комиссариата города. Будущие защитники Отечества соревнуются на нескольких площадках. В программе — девять видов военно-спортивного многоборья.

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В Кузнецке началась спартакиада допризывной молодежи (16+). Она посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию пограничных войск и военного комиссариата города. Будущие защитники Отечества соревнуются на нескольких площадках. В программе — девять видов военно-спортивного многоборья.

Спартакиада допризывников Кузнецка проходит под флагом векового юбилея пограничных войск. Ветераны боевых действий хорошо знают, насколько важны такие соревнования для воспитания будущих защитников Отечества.

«Сейчас вы формируете коллективизм, это пригодится всем участникам спартакиады в будущем, как помогло мне, когда я служил в армии», — сказал член правления кузнецкого отделения пензенской региональной общественной организации ветеранов «Боевое братство» Олег Герасимов.

В спартакиаде принимают участие десятиклассники кузнецких школ и студенты средних специальных учебных заведений. В каждой команде — по пять человек. Ребята прошли строгий отбор. Участники соревнуются в строевой подготовке, разборке и сборке автомата Калашникова, подтягивании на перекладине, прыжках с места, беге на 100 и 3000 метров, метании гранаты, плавании и стрельбе из пневматической винтовки.

Спартакиада проходит на нескольких площадках — в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный», бассейне «Нептун» и на стадионе «Рубин». В 2018 году в соревнованиях принимают участие 17 команд.

«В армии некогда изучать то, чему мы их сейчас обучаем. Поэтому мы хотим максимально подготовить их к службе здесь, в учебных заведениях. Большое внимание уделяем разборке-сборке автомата, строевой и физической подготовке» — рассказал преподаватель гимназии № 9 Кузнецка Александр Майоров.

По окончании спартакиады состоится учебно-тренировочный сбор, по результатам которого будет сформирована команда для участия в областных соревнованиях допризывников, сообщает телеканал «Экспресс».


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