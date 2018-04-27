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Пензенцы просят построить больницу в дальнем Арбеково

27 апреля в 10:50 404 просмотра
, будут ли построены учреждения здравоохранения в дальнем Арбеково. Вопрос обсудили на сессии Гордумы 27 апреля.

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Жителей Пензы интересует, будут ли построены учреждения здравоохранения в дальнем Арбеково. Вопрос обсудили на сессии Гордумы 27 апреля.

Депутат Михаил Шленчик отметил, что в городе многое делается для развития здравоохранения, но записаться к врачу сложно.

«Все учреждения здравоохранения относятся к области. Но ко мне лично, как к депутату, обращаются жители с вопросами. Было обращение граждан от жителей дальнего Арбеково по строительству там детской поликлиники. Вчера на фракции было принято решение об обращении к губернатору с просьбой о возведении детской поликлиники на ул. Ладожской», — сообщил глава Пензы Валерий Савельев.

Кроме того, по словам Михаила Шленчика, много обращений от жителей и по созданию в этом районе больницы.


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