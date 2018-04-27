Клиентов «ТНС энерго Пенза» просят перенастроить шаблоны автоплатежей

Абонентов «ТНС энерго Пенза», использующих для оплаты электроэнергии шаблоны и автоплатежи в приложении «Сбербанк Онлайн», просят перенастроить их.

Это необходимо сделать из-за изменений формата обмена данными между «ТНС энерго Пенза» и ПАО «Сбербанк». Для того, чтобы платеж прошел корректно, необходимо заново создать шаблон/автоплатеж, при этом изменения в настройках будут произведены автоматически.

ООО «ТНС энерго Пенза» приносит свои извинения за возможные неудобства и напоминает, что оплата потребленной электроэнергии с помощью банковских карт в любое время и без комиссии доступна:

— на сайте компании без регистрации;

— с помощью Личного кабинета;

— в мобильном приложении «ТНС энерго» (для OS Android).