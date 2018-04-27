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В Кузнецке пенсионер лишился головы, упрекая сына в безделии

27 апреля в 11:13 844 просмотра

Жителя города Кузнецка Пензенской области подозревают в убийстве отца.

По данным следствия, в начале октября 2016 года мужчина поссорился с отцом из-за того, что тот упрекал его в отсутсвии работы.

Во время ссоры сельчанин отрубил отцу голову. Затем в подполе дома спрятал его тело. Спустя некоторое время родственники начали искать пенсионера. Они вызвали сотрудников полиции. Тело обнаружили во время осмотра дома.

«Судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Уголовное дело направили в суд для применения к кузнечанину принудительных мер медицинского характера.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-472027/

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