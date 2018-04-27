В Кузнецке пенсионер лишился головы, упрекая сына в безделии

По данным следствия, в начале октября 2016 года мужчина поссорился с отцом из-за того, что тот упрекал его в отсутсвии работы.

Во время ссоры сельчанин отрубил отцу голову. Затем в подполе дома спрятал его тело. Спустя некоторое время родственники начали искать пенсионера. Они вызвали сотрудников полиции. Тело обнаружили во время осмотра дома.

«Судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Уголовное дело направили в суд для применения к кузнечанину принудительных мер медицинского характера.