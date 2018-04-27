В Пензе открылась выставка объектов туриндустрии региона. ФОТО

27 апреля в кининоконцертном зале «Пенза» открылась первая межрегиональная выставка «Туризм, отдых и оздоровление — 2018» (0+).

Выставка начала работу в 10.00, ее участники презентуют объекты туриндустрии региона. В здании ККЗ собрались сотни пензенцев.

Здесь представлена сувенирная продукция с пензенской символикой, можно попробовать и приобрести местные сладости, купить украшения, абашевскую игрушку, посмотреть на национальные костюмы, как работают гончары, прядильщики.

Кроме того, на выставке можно увидеть презентации спортобъектов, санаториев, отелей, ресторанов с дегустацией продукции.

В 11.00 началось торжественное открытие выставки с участием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, затем планируются панельные дискуссии «Ресторан — двигатель туризма», «Событие. Как событие сделать туристическим маршрутом».

Напомним, работать выставка будет в течение двух дней, 27 и 28 апреля.

Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.