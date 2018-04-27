Топ-5. Что предлагает пензенский рынок мотоциклов с пробегом
Бизнес на 9 Мая. Как память и гордость поставили на поток
Рецензия на книгу «Происхождение»
Студвесна, гала-концерт, Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские инспекторы поймали 67 любителей ездить по встречке
В Пензе запускают приложение по отслеживанию автомобилей «скорой»
В Пензе в конфликте с жильцами ул. Сумской и застройщиком поставили точку
В Пензе для инклюзивной гончарной мастерской ищут новое помещение
Пензенец предлагает включить проект «Супер мяч» в празднование Дня города
Губернатор: Важно создать условия, чтобы к нам прибывало больше туристов
В Пензе раскритиковали подрядчика по реконструкции лагеря «Романтик»
В Пензе на майские праздники будут патрулировать леса
Клиентов «ТНС энерго Пенза» просят перенастроить шаблоны автоплатежей
Депутат попросил власть уделить внимание частному сектору Пензы

В Спутнике цены на квартиры в строении № 52 повысятся 1 мая

27 апреля в 11:29 364 просмотра
, расположенный на пересечении улиц Радужной и Светлой. Срок его сдачи — четвертый квартал 2018 года.

" data-title="В Спутнике цены на квартиры в строении № 52 повысятся 1 мая — Пенза-пресс, рунет за день">

В Городе Спутнике быстрыми темпами идет возведение строения № 52. Это современный четырехсекционный дом переменной этажности, расположенный на пересечении улиц Радужной и Светлой. Срок его сдачи — четвертый квартал 2018 года.

Купить квартиру по максимально выгодным ценам можно на этапе строительства. Повышение стоимости жилья происходит в начале каждого месяца. Так, очередное изменение цен произойдет 1 мая.

Строение № 52 расположено рядом с остановкой общественного транспорта, бассейном, детским садом, школой, поликлиникой, салонами красоты, кафе, крупными торговыми центрами и набережной. На первом этаже здания будут коммерческие помещения.

В строящем доме представлен широкий выбор жилья, включающий студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 20 до 100 квадратных метров, в кирпичных и панельных секциях. Сейчас квадратный метр в строении № 52 стоит от 33 600 рублей.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом», а также в офисах продаж на улицах Радужной, 1, Московской, 107, и проспекте Строителей, 82. Справки по телефону: 28−28−20.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...