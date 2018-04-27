В Спутнике цены на квартиры в строении № 52 повысятся 1 мая

В Городе Спутнике быстрыми темпами идет возведение строения № 52. Это современный четырехсекционный дом переменной этажности, расположенный на пересечении улиц Радужной и Светлой. Срок его сдачи — четвертый квартал 2018 года.

Купить квартиру по максимально выгодным ценам можно на этапе строительства. Повышение стоимости жилья происходит в начале каждого месяца. Так, очередное изменение цен произойдет 1 мая.

Строение № 52 расположено рядом с остановкой общественного транспорта, бассейном, детским садом, школой, поликлиникой, салонами красоты, кафе, крупными торговыми центрами и набережной. На первом этаже здания будут коммерческие помещения.



В строящем доме представлен широкий выбор жилья, включающий студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 20 до 100 квадратных метров, в кирпичных и панельных секциях. Сейчас квадратный метр в строении № 52 стоит от 33 600 рублей.



Ознакомиться с подробностями продажи квартир и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом», а также в офисах продаж на улицах Радужной, 1, Московской, 107, и проспекте Строителей, 82. Справки по телефону: 28−28−20.