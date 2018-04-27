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Губернатор: Важно создать условия, чтобы к нам прибывало больше туристов

27 апреля в 12:07 276 просмотров
«Туризм, отдых и оздоровление — 2018» (0+) с участием губернатора Ивана Белозерцева.

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27 апреля в Пензе состоялась церемония открытия первой межрегиональной выставки «Туризм, отдых и оздоровление — 2018» (0+) с участием губернатора Ивана Белозерцева.

Глава региона отметил, что в Пензенской области есть возможности, чтобы встречать туристов из других регионов и стран. За последний год их число увеличилось более чем в три раза.

«У нас есть, что показать: много прекрасных исторических мест, хорошие гостиничные комплексы, рестораны, кафе, великолепные экскурсоводы. Обращаюсь ко всем, кто входит в систему туризма и оказания услуг в Пензенской области, очень важно создать такие условия, чтобы к нам каждый год все больше и больше прибывало людей. Мы проводим фестиваль, чтобы еще раз посмотреть на наши возможности, чтобы еще раз обсудить наши совместные проекты и взаимодействие. Надеюсь, что первый фестиваль даст толчок к дальнейшему развитию туризма», — сказал Иван Белозерцев.

Председатель союза «Пензенская областная торгово-промышленная палата» Владимир Подобед подчеркнул, что во многих странах туризм — одна из наиболее доходных статей бюджета.

«Мне удалось увидеть практически все уголки России и побывать во многих странах мира, есть с чем сравнить. В Пензенской области красот и достопримечательностей намного больше, чем в ряде других мест», — заявил он.

Владимир Подобед сообщил, что число участников, желающих представить себя на выставке, превзошло все ожидания. Их — более 90.

«Я хочу, чтобы каждый нашел возможность представить свои изюминки, посмотрел на других, обменялся опытом. Чтобы все это работало на авторитет нашего региона и развитие туризма», — сказал председатель союза.


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