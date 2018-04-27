Пензенец предлагает включить проект «Супер мяч» в празднование Дня города

В приемной президента страны в Пензенской области прошла встреча с жителями региона. На вопросы граждан отвечал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенец Максим Куликов предложил включить проект «Супер мяч» (0+) в программу Дня города. Огромный надувной мяч высотой с семиэтажный дом планируют надуть на Юбилейной площади в июне.

«Проект интересный, но обращаю ваше внимание на то, что при его реализации мы должны будем обеспечить безопасность людей. Необходимо проработать вопрос размещения этого масштабного объекта, закрепления его на месте», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор пообещал оказать необходимую организационную поддержку и дал соотвествующее поручение министру физической культуры и спорта региона Григорию Кабельскому.

Предприниматель Владимир Юдин из села Вазерки Бессоновского района обратился к губернатору с просьбой об оказании помощи в строительстве фермы. Мужчина пожаловался на то, что у него нет средств начального капитала, чтобы внести 10-процентную долю при получении безвозмездного гранта для начинающих фермеров, сообщает пресс-центр облправительства.

Иван Белозерцев предложил зарегистрировать крестьянское фермерское хозяйство, взять требуемую сумму в виде льготного кредита в региональном фонде «Поручитель», а затем уже получить государственную поддержку на развитие КФХ.

«В бюджете специально закладываются финансовые средства для таких, как вы, начинающих фермеров. Оформляйте документы, развивайте свое хозяйство», — сказал он.

С подобной просьбой обратился к главе региона пензенец Александр Махотин, который хочет развивать пчеловодческое хозяйство в селе Каменка. Иван Белозерцев ответил ему, что бюджетная поддержка данной сферы предусмотрена только на 2019 год.

«В июне текущего года мы запланировали семинар пчеловодов, приглашаю вас стать его участником. По итогам обсуждения с вашими коллегами будем принимать решение — как именно предоставлять государственную помощь пчеловодам Пензенской области. Мы заинтересованы в развитии этой отрасли, но нужен не просто качественный продукт, еще и его переработка, организация упаковочных линий», — пояснил губернатор.

Также он распорядился на уровне минсельхоза области оказать содействие и ускорить оформление документов на получение госпомощи, чтобы обратившийся предприниматель смог воспользоваться средствами уже в марте будущего года.

Всего в этот день к главе области записалось на прием 15 заявителей, все они получат официальные ответы в установленный срок.