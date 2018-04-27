В Пензе для инклюзивной гончарной мастерской ищут новое помещение

В Пензе во время приема граждан у губернатора Ивана Белозерцева попросили содействия в поиске нового помещения для инклюзивной гончарной мастерской.

Две жительницы города попросили содействия в предоставлении в аренду муниципального нежилого помещения для гончарной мастерской, в которой работают инвалиды, сообщает пресс-центр регионального правительства. Женщины пояснили, что помещение, в котором они работают, продано и выдвинуто требование о его освобождении.

«Мы хотели бы занять площади в строении на улице Октябрьской в Пензе. Для нас важно располагаться на первом этаже, поскольку у нас занимаются инвалиды, и рядом с железнодорожным вокзалом, так как многие люди с ограниченными возможностями здоровья приезжают из районов», — рассказали представительницы творческого объединения «ПензаХобби».

«Глава администрации города Пензы окажет вам содействие в решении этой проблемы. Надо определить реальную потребность вашего объединения в нежилой площади, и предоставить помещение в аренду», — сказал Иван Белозерцев.

В свою очередь, мэр Виктор Кувайцев поручил и. о. начальника УМИ Светлане Моисеевой предоставить «ПензаХобби» помещение и рассмотреть вопрос снижения арендной платы.