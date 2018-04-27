Топ-5. Что предлагает пензенский рынок мотоциклов с пробегом
Бизнес на 9 Мая. Как память и гордость поставили на поток
Рецензия на книгу «Происхождение»
Студвесна, гала-концерт, Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе из-за изменения планов на ЧМ не отремонтируют фасады ряда домов
В Пензе соревнования по дзюдо соберут 500 юных спортсменов
В Кузнецке проходит отбор на областные соревнования допризывников
Юлия Липницкая поделилась секретами мастерства с юными пензенцами
Школьник из Никольска представит Россию на Чемпионате мира по футболу
В Пензенской области гонщики поборются за кубок губернатора
В Пензе за медали «Сурской весны» поборются 200 гимнасток
Юлия Липницкая проведет мастер-класс в Пензе
Спортсменка из Пензы поедет на Чемпионат мира по спортивной ходьбе
В Пензе пройдут соревнования по мотокроссу

В День города Пензы надуют супер мяч

27 апреля в 12:51 260 просмотров

В программу Дня города Пензы планируют включить новый проект — «Супер мяч». С таким предложением к главе региона Ивану Белозерцева обратился пензенец Максим Куликов.

Как сообщает пресс-центр облправительства, он сообщил о намерении соорудить в дни проведения Чемпионата мира по футболу огромный надувной мяч, высотой с семиэтажный дом, предварительно опробовав это действо на Юбилейной площади 12−14 июня.

«Проект интересный, но обращаю ваше внимание на то, что при его реализации мы должны будем обеспечить безопасность людей. Необходимо проработать вопрос размещения этого масштабного объекта, закрепления его на месте», — ответил Иван Белозерцев.

Губернатор пообещал оказать необходимую организационную поддержку и дал соответствующее поручение министру физкультуры и спорта региона Григорию Кабельскому.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%B6-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-1271621/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...