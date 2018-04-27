В День города Пензы надуют супер мяч

Как сообщает пресс-центр облправительства, он сообщил о намерении соорудить в дни проведения Чемпионата мира по футболу огромный надувной мяч, высотой с семиэтажный дом, предварительно опробовав это действо на Юбилейной площади 12−14 июня.

«Проект интересный, но обращаю ваше внимание на то, что при его реализации мы должны будем обеспечить безопасность людей. Необходимо проработать вопрос размещения этого масштабного объекта, закрепления его на месте», — ответил Иван Белозерцев.

Губернатор пообещал оказать необходимую организационную поддержку и дал соответствующее поручение министру физкультуры и спорта региона Григорию Кабельскому.