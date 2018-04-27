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В Пензе в конфликте с жильцами ул. Сумской и застройщиком поставили точку

27 апреля в 13:31 256 просмотров
строительство магазина. Жители были против такого «соседства». Теперь вопрос окончательно решен.

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В Пензе возле дома № 32 по улице Сумской началось строительство магазина. Жители были против такого «соседства». Теперь вопрос окончательно решен.

Старшая по дому на приеме у губернатора рассказала, что жильцы не хотят, чтобы рядом с ними был магазин, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Пензенцы против новой постройки из-за того, что забор перекрывает дорогу к дому. К подъездам не смогут проехать машины спецслужб, так как дорога за домом ведет в тупик, а другого способа проезда нет. Кроме того, жильцам теперь негде ставить машины, которые раньше размещались на парковке.

В мэрии ответили, что строительство магазина законно.

«Никаких предложений от жильцов дома по использованию этого земельного участка не поступало. Он был выставлен на торги, и теперь его владелец на законных основаниях строит там магазин», — объяснил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Судя по ответу из горадминистрации на жалобу местных жителей, которую они опубликовали в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс», ограждение, перекрывающее дорогу, отодвинули и засыпали щебнем, теперь появилась возможность проезда к дому со стороны строительной площадки. Кроме того, как пояснили в мэрии, достигнута договоренность с застройщиком о том, что для жителей дома организуют парковочные места.


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