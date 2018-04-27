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Кузнецкий элеватор хотят переоборудовать под хранилище подсолнечника

27 апреля в 13:19 174 просмотра

27 апреля в правительстве Пензенской области прошла встреча губернатора Ивана Белозерцева с собственником кузнецкого элеватора Юсефом Бухминовым. Стороны обсудили возможности модернизации предприятия.

В настоящее время на элеваторном комплексе идут работы по расконсервации. В планах — выход элеватора на проектную мощность в 120 тысяч тонн и организация производства по переработке зерна. Планируется установка двух линий по зерноочистке, сообщает пресс-центр правительства области.

«Я общался с руководством Казанского маслоэкстракционного завода. Они проявили интерес к Пензенской области, хотят закупать у нас подсолнечник. Мы могли бы, в соответствии с требованиями рынка, поменять под этот проект структуру посевных площадей в Пензенском регионе. Кузнецкий элеватор стал бы местом хранения подсолнечника, но для этого ему нужно техническое перевооружение», — сказал губернатор.

«Строительная часть элеватора — в очень хорошем состоянии, но для подсолнечника нужны новые сушилки», — сообщил собственник ООО «Кузнецкий комбинат хлебопродуктов» Юсеф Бухминов.

Глава региона отметил, что необходимо определиться — либо самим вкладываться в модернизацию производства и увеличение производственных мощностей, либо вступать в переговоры с внешним инвестором.

«Я как губернатор заинтересован в том, чтобы в Пензенской области реализовывались масштабные проекты, направленные на развитие региона», — резюмировал Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/81008/

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