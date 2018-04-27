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В Пензе запускают приложение по отслеживанию автомобилей «скорой»

27 апреля в 13:50 152 просмотра

В Пензе состоялась презентация нового приложения по отслеживанию движения автомобилей скорой помощи при вызове медицинской бригады.

Новое приложение (12+) пока работает в тестовом режиме, в промышленную эксплуатацию на территории всего региона оно будет запущено с 1 июня, сообщили в пресс-центре облправительства.

Для использования сервиса, необходимо скачать на смартфон соответствующее приложение с сайта областной станции скорой медицинской помощи или «Play Маркет». Его предположительное название — «03».

Затем надо будет внести свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и согласие на обработку персональных данных. Предусмотрено введение либо паспортных данных, либо номера полиса обязательного медицинского страхования. Вся информация вводится один раз.

Приложение предусматривает занесение как персональной информации, так и информации на членов семьи, даже тех, кто проживает отдельно. Кроме того, с помощью электронного сервиса скорую медицинскую помощь можно будет вызвать и к неизвестным лицам на улице, в случае, если им нужна помощь.

Информационные поля, заполненные при установке приложения, позволят в будущем сократить время вызова бригады скорой медицинской помощи. После вызова на экране смартфона появляется сообщение, о том, что назначена бригада и ориентировочное время ее ожидания. Исходя из состояния здоровья человека, вызовы классифицируются на экстренные, время доезда которых составляет 20 минут, или неотложные, которые могут быть обслужены в течении двух часов.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/81028/ http://health.pnzreg.ru/news/3225/

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