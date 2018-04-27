В Пензе бизнесмен продал несуществующий товар почти за 5 млн руб

Ленинский районный суд вынес приговор 32-летнему пензенцу, которого обвинили в мошенничестве. Мужчина организовал фиктивную фирму по продаже насосов.

Следствие установило, что в ноябре 2015 года пензенец создал ООО «Энергомаш», которое занималось реализацией насосного оборудования. Обязанности по управлению он «номинально» возложил на подставное лицо, так как планировал похищать деньги у потенциальных клиентов.

«Мужчина предоставлял клиентам заведомо ложные сведения о сроках, возможности поставки насосов, а также финансовом положении и фактическом местонахождении офиса и руководства ООО «Энергомаш». Настоящий руководитель организации оставался для клиентов компании неизвестным», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Потенциальные клиенты находили предложения о продаже насосов на сайте организации, получали по запросу коммерческое предложение, обговаривали условия поставки и оплаты товара, подписывали сканированные копии договоров и счетов на оплату, а затем оплачивали либо аванс, либо полную сумму по договору. Однако в установленный срок оборудование они не получали, деньги им также не возвращали.

Таким образом, пострадали девять организаций из разных городов страны, им причинен ущерб на 4 785 245 рублей. В ходе расследования обвиняемый возместил более 2 млн рублей.

В результате суд приговорил пензенца к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, были удовлетворены два иска от потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.