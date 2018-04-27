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Глава «Сколково» высоко оценил современные технологии на заводе «Дамате»

27 апреля в 15:31 220 просмотров
«Сколково — Венчурные инвестиции» Василий Белов побывал на производственных объектах ГК «Дамате».

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Генеральный директор «Сколково — Венчурные инвестиции» Василий Белов побывал на производственных объектах ГК «Дамате».

Василий Белов посетил крупнейший в Европе завод по убою и переработке индейки. С его работой гостя ознакомил заместитель генерального директора «Дамате» по экономике и финансам Станислав Варич.

Представитель «Сколково» обратил особое внимание на внедренные на предприятии технологические решения с использованием искусственного интеллекта. Также он оценил ситуационный центр ГК «Дамате», где в режиме реального времени отслеживаются производственные показатели всех объектов комплекса. Мониторинг ведется круглосуточно, специалисты оперативно реагируют на возникающие проблемы.

«Одним из приоритетов «Дамате» является внедрение инновационных решений на всех этапах производства и управления компанией. Поэтому оценка применяемых нами решений и обсуждение перспективных проектов с таким авторитетным центром инноваций, как «Сколково», является для нас особенно важным», — подчеркнул Станислав Варич.

Гендиректор «Сколково» признал высокий уровень внедренных на предприятиях «Дамате» современных технологий.

«Уровень развития животноводства и количество внедренных технологий, все, что здесь сделано, поражает. Я уверен, что новые технологии будут появляться и развиваться на производстве «Дамате» и дальше», — отметил Василий Белов.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой ГК "Дамате"

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