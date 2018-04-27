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Ветераны 9 мая смогут бесплатно позвонить близким благодаря «Ростелекому»

27 апреля в 15:14 298 просмотров
«Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

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В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам ВОВ предоставляется до 100 бесплатных минут звонков на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений:

— внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);

— междугородные звонки по России;

— международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Также с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородние и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону: 8−800−100−0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Ростелеком"

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