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Наркокурьер на такси привез из Пензы в Самару крупную партию наркотика

27 апреля в 15:41 342 просмотра
, который вез крупную партию сильнодействующего наркотика.

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В Самарской области сотрудники ФСБ задержали наркокурьера, который вез крупную партию сильнодействующего наркотика.

Как пишет trkterra.ru, мужчину задержали на контрольно-пропускном пункте в Тольятти. Он ехал в Самару на такси, водитель которого ничего не подозревал о незаконном грузе. У наркоторговца изъяли около четырех килограммов сильнодействующего вещества, оно было предназначено для осужденных колонии.

«Перекрыт крупный канал поставки наркотиков из Пензенской области, организованный ОПГ. В настоящее время в региональном управлении ФСБ проводятся мероприятия, направленные на поимку других лиц, участвующих в преступной схеме. Не исключено, что к делу могут быть причастны некоторые сотрудники правоохранительных органов», — сообщает портал сведения, полученные от источника в силовых структурах.

Отмечено также, что задержанный мужчина был неоднократно судим.


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