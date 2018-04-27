Наркокурьер на такси привез из Пензы в Самару крупную партию наркотика

Как пишет trkterra.ru, мужчину задержали на контрольно-пропускном пункте в Тольятти. Он ехал в Самару на такси, водитель которого ничего не подозревал о незаконном грузе. У наркоторговца изъяли около четырех килограммов сильнодействующего вещества, оно было предназначено для осужденных колонии.

«Перекрыт крупный канал поставки наркотиков из Пензенской области, организованный ОПГ. В настоящее время в региональном управлении ФСБ проводятся мероприятия, направленные на поимку других лиц, участвующих в преступной схеме. Не исключено, что к делу могут быть причастны некоторые сотрудники правоохранительных органов», — сообщает портал сведения, полученные от источника в силовых структурах.

Отмечено также, что задержанный мужчина был неоднократно судим.