Топ-5. Что предлагает пензенский рынок мотоциклов с пробегом
Бизнес на 9 Мая. Как память и гордость поставили на поток
Рецензия на книгу «Происхождение»
Студвесна, гала-концерт, Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Володин предложил проанализировать действующий закон о кадастровой оценке
Вячеслав Володин рассказал о новом формате работы Госдумы
В Екатеринбурге автобусы переходят на летнее расписание
Из-за формального подхода закрыли многие лечебные учреждения — Володин
Липчанин победил на турнире по смешанному единоборству
Володин озвучил предложения по ускорению реализации послания президента
Вологжанам разрешили учиться в магистратуре перед армией
В Саратове выбрали учителя года
Ученые обнаружили лечебные свойства соды
Ученые создали куртку, которая передает прикосновения через интернет

Биологам удалось заставить мозг жить вне тела

27 апреля в 15:59 314 просмотров
, в ходе которого удалось добиться существования мозга свиньи вне тела животного на протяжении 36 часов. В этом биологам помогла система под названием BrainEx, сообщают «Известия».

" data-title="Биологам удалось заставить мозг жить вне тела — Пенза-пресс, рунет за день">

Ученые из США провели эксперимент, в ходе которого удалось добиться существования мозга свиньи вне тела животного на протяжении 36 часов. В этом биологам помогла система под названием BrainEx, сообщают «Известия».

Благодаря ее работе мозг снабжается искусственной кровью, в которую добавлены транквилизаторы и противовоспалительные вещества, — это позволяет ему находиться без сознания. Однако продержаться в таком состоянии долго он не может, пока максимальное время — 36 часов. Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему мозг все же умирает практически через двое суток.

По словам специалистов, данное исследование поможет избавить человека от смерти. Отмечается, что следующим этапом могут стать эксперименты на мозге человека, однако случится это не скоро.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3233778/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...