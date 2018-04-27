Биологам удалось заставить мозг жить вне тела

Ученые из США провели эксперимент, в ходе которого удалось добиться существования мозга свиньи вне тела животного на протяжении 36 часов. В этом биологам помогла система под названием BrainEx, сообщают « Известия ».

Благодаря ее работе мозг снабжается искусственной кровью, в которую добавлены транквилизаторы и противовоспалительные вещества, — это позволяет ему находиться без сознания. Однако продержаться в таком состоянии долго он не может, пока максимальное время — 36 часов. Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему мозг все же умирает практически через двое суток.

По словам специалистов, данное исследование поможет избавить человека от смерти. Отмечается, что следующим этапом могут стать эксперименты на мозге человека, однако случится это не скоро.