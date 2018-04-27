В Пензе оборудуют 29 палаток с арбузами

В администрации Пензы прошли торги на право размещения палаток для реализации бахчевых культур, а также фруктов и овощей с 1 мая по 31 октября.

Начальная цена была 5 538 рублей, однако в ходе аукциона она выросла до 209 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего на торгах было продано 29 мест для размещения временных торговых точек. В бюджет города поступят 1,2 млн рублей.