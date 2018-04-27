1300 нарушений пожарной безопасности выявили в пензенских ТЦ

В Пензенской области за месяц выявили около 1300 нарушений в торговых и развлекательных центрах. Об этом на совещании губернатора с представителями местной власти и надзорных органов 27 апреля сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России Эдуард Кустов.

По его словам, проверки совместно с прокуратурой начались 27 марта в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

«В настоящее время проверили 115 торгово-развлекательных центров, выявлено 1297 нарушений требований пожарной безопасности», — сообщил Эдуард Кустов.

— 76 объектов эксплуатируются с нарушениями в работе системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре,

— 52 имеют нарушения в работе противодымной защиты,

— 60 ТЦ работали с недостатками в системах автоматического пожаротушения,

— 107 зданий имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов,

— на путях эвакуации 72 объектов применены материалы с высокой горючей и дымообразующей способностью,

— 97 объектов не оборудовано в полном объеме первичными средствами пожаротушения,

— в 102 ТЦ персонал не проходил обучение мерам пожарной безопасности и не знает порядка действий при ЧП.

«При этом в 92 зданиях из этой категории выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью. Были направлены соответствующие предложения в прокуратуру о рассмотрении вопроса приостановления деятельности этих ТЦ», — добавил Эдуард Кустов.

Он сообщил, что не менее сложная ситуация — и в социальных учреждениях: детсадах, школах, больницах, домах культуры. Эксперты в настоящее время проверили 27 таких объектов и выявили 470 нарушений.

— 12 учреждений работают с нарушениями в работе автоматической системы подачи сигнала и оповещения о пожаре,

— 18 имеют недочеты в системе протводымной защиты,

— 19 — недостатки в системе автоматического пожаротушения,

— 23 объекта имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов,

— на путях эвакуации в 10 зданиях применены материалы с высокой горючей и дымообразующей способностью,

— на 7 объектах не хватает вех первичных средств пожаротушения,

— на 16 объектах установлено, что персонал не обучался мерам пожарной безопасности.

Также специалисты проверили вокзалы «Пенза-1», «Пенза-4» и кузнецкий. Там тоже выявили множество нарушений. Как отметил Эдуард Кустов, виновных привлекают к ответственности и требуют устранить все недостатки.

Губернатор по итогам доклада поручил контролировать устранение нарушений и соблюдение пожарной безопасности регулярно, а не только после крупных трагедий.