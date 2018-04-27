Пензенский работник проиграл все деньги заказчика в автоматах

В Пензе осудили работника, который потратил все деньги заказчика на игровые автоматы и раздачу долгов.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, в январе 2017 года пензенец договорился с женщиной о том, что в течение месяца сделает ремонт в нескольких комнатах ее квартиры. Заказчица оплатила стоимость работ и стройматериалов сразу. Всего на это должно было уйти 80 тысяч рублей.

Но мужчина к ремонту не приступил, а деньги потратил. 30 тысяч рублей он в этот же день проиграл в автоматах, а на остальное вернул долги.

В результате мужчине назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Помимо этого, с него взыскали имущественный ущерб на 80 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.