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Пензенский работник проиграл все деньги заказчика в автоматах

27 апреля в 17:28 364 просмотра
, который потратил все деньги заказчика на игровые автоматы и раздачу долгов.

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В Пензе осудили работника, который потратил все деньги заказчика на игровые автоматы и раздачу долгов.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, в январе 2017 года пензенец договорился с женщиной о том, что в течение месяца сделает ремонт в нескольких комнатах ее квартиры. Заказчица оплатила стоимость работ и стройматериалов сразу. Всего на это должно было уйти 80 тысяч рублей.

Но мужчина к ремонту не приступил, а деньги потратил. 30 тысяч рублей он в этот же день проиграл в автоматах, а на остальное вернул долги.

В результате мужчине назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Помимо этого, с него взыскали имущественный ущерб на 80 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-472027/

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