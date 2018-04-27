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Вячеслав Володин поздравил президента РФ и членов Совета законодателей с Днем российского парламентаризма

27 апреля в 17:18 240 просмотров

27 апреля в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании. На мероприятии обсудили меры реализации Послания президента Федеральному Собранию.

На встрече спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента России Владимира Путина и членов Совета законодателей Российской Федерации с Днем российского парламентаризма.

«Парламент — это всегда диалог, живой разговор, обсуждение любых тем, для того, чтобы найти взаимопонимание различных позиций. И, в конечном счете, — найти оптимальное решение.

Поэтому парламентаризм не может быть застывшей формой. Он должен развиваться. И в этой связи, хотел бы сказать слова благодарности нашему президенту за то, что он делает все для развития парламентской системы в России».

Фотография: скриншот http://www.duma.gov.ru/news/26841/

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