Вячеслав Володин поздравил президента РФ и членов Совета законодателей с Днем российского парламентаризма

27 апреля в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании. На мероприятии обсудили меры реализации Послания президента Федеральному Собранию.

На встрече спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента России Владимира Путина и членов Совета законодателей Российской Федерации с Днем российского парламентаризма.

«Парламент — это всегда диалог, живой разговор, обсуждение любых тем, для того, чтобы найти взаимопонимание различных позиций. И, в конечном счете, — найти оптимальное решение.

Поэтому парламентаризм не может быть застывшей формой. Он должен развиваться. И в этой связи, хотел бы сказать слова благодарности нашему президенту за то, что он делает все для развития парламентской системы в России».