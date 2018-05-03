Исповедь алкоголика. Как в Пензе учат жить в трезвости

Они собираются по вечерам, садятся в круг и признаются друг другу и, в первую очередь, себе: я — алкоголик. Корреспондент информагентства «Пенза-Пресс» побывал на встрече анонимных алкоголиков (АА) и послушал их истории. Как проходят закрытые собрания, в чем заключается терапия и какое условие должны соблюдать члены группы, читайте в нашем материале.

Меня встретил обычный, прямо скажем, ничем не примечательный пензенец, глядя на него, нельзя сказать, что он вел когда-то аморальный образ жизни. До начала собрания АА оставалось несколько минут, и Денис решил поделиться своей историей.

«Денис — алкоголик, наркоман, игроман. У меня мама была хроническим алкоголиком, как я сейчас думаю, мне это передалось по наследству. Когда я попробую алкоголь, было только вопросом времени. Первый раз я напился, что называется до поросячьего визга, и уже не смог остановиться. Со временем все только усугублялось: меня выгнали из школы, потом — из техникума, я не мог нигде работать, да и не хотел… Воровал. Вся жизнь была на грани фола. Все время до 33 лет я упорно пытался себя убить, причем в последние несколько лет я понимал, что хочу умереть — принял поражение от жизни. Считал, что ничего не хочу, не могу, и моя стезя — дойти до своего печального конца, и чем раньше, тем лучше. На протяжении последних трех лет я просыпался и думал только о том, где взять. В моменты трезвости в мозгу проплывало: а что происходит? Я был абсолютно аморальной личностью, только походил на человека: не следил за собой, выглядел отвратительно, была грязная одежда, от меня воняло.

У меня были жена и ребенок. И когда мама умирала из-за болезни на фоне алкоголизма, то попросила жену не бросать меня. Она тогда пообещала, что не бросит. Я как истинный алкоголик был иждивенцем, до 30 лет старался сидеть на шее у кого-то: мама, папа, жена. Пытался работать у отца, но постоянно его обворовывал, он меня прощал, я возвращался и снова обворовывал — и так постоянно. И вот после смерти мамы он сказал, что больше тянуть меня не будет, и предложил два варианта: либо выгоняет меня из дома, либо я еду в Кемерово в реабилитационный центр. Я выбрал второе, потому что боялся.

Надо сказать, что до этого меня много раз пытались вытянуть: неоднократно лежал в наркологиях, в дурдоме лежал, и к знахарям ходили, и кодировали, ничего не срабатывало.

Уже в Кемерово я снова сорвался после реабилитации: ко мне приехала жена и бросила меня, но я благодарен сейчас ей за это. Было сильное чувство паники, одиночества, страха, разочарования всем, своей жизнью. И самое страшное, что я не мог отключить эти мысли, наркотики и алкоголь не помогали как раньше. Возвращаться больше было некуда, и я пошел обратно в реабилитационный центр.

Тогда я понял важное, что стало отправной точкой и ключевым моментом — решил обсуждать то, что думаю, с кем-то и только потом делать, и перестать врать. Это перевернуло мою жизнь, она стала меняться. Я начал понимать, что я хронический алкоголик. В 33 года мне предстояло научиться жить заново, потому что, думая и рассуждая как раньше, не мог оставаться трезвым.

Сейчас я трезвый восьмой год. Вопроса пить или не пить нет, рюмка для меня — это смерть. Это тоже самое, что аллергику дать клубнику, от который он может умереть. У меня аллергия на алкоголь».

По словам участника группы, у них нет управленческой системы, все равны. Анонимные алкоголики занимаются по программе «12 шагов» — это некий свод правил, которым они придерживаются. Сообщество зародилось в Америке в 1935 году, теперь по программе работают по всему миру. Собрания — закрытые, главной целью является оставаться в трезвости и помочь другим алкоголикам обрести ее.

«Наташа — алкоголичка. Все начиналось с пива, стала пить его ежедневно. Потом пошла водка, потом я научилась похмеляться, и началась череда запоев. Мысли были только о том, чтобы выпить. Моя жизнь превратилась в ад. Выйдя в очередной раз из наркологии, я продержалась три месяца без алкоголя. Устроилась на работу, вроде бы жизнь начала налаживаться, но мышление алкоголика осталось. Я жила и боролась, не было нормальной жизни. На работе оказалось, что девочки иногда выпивают в коллективе, меня это очень взволновало: смогу ли я удержаться? Если нет, то знала, что уйду в запой, и меня в очередной раз выгонят с работы. В группу я пришла со слезами и рассказала свою историю, ребята тоже поделились своими. Увидела, что люди могут счастливо жить без алкоголя, они к нему равнодушны».

Группа готова принять всех, занятия проводятся бесплатно, единственное условие — желание бросить пить. Однако есть и те, кого приводят родственники и друзья. Первый шаг, который должны пройти анонимные алкоголики, — это признание своего бессилия перед алкоголем.

«Александр — созависимый и алкоголик. У нас в семье начались проблемы. Жена в итоге пришла в группу, и чтобы сохранить семью, она поставила мне условие тоже прийти сюда. Грубо говоря, поначалу поневоле попал сюда, потом втянулся, мне понравилось».

Сообщество АА появилось в России в 80-х годах прошлого века, в настоящее время по всей стране работают несколько сотен групп. В Пензе «Надежда», именно так назвали группу анонимных алкоголиков, открылась в 2014 году. Собрания проходят три раза в неделю в здании библиотеки им. Лермонтова, на них приходят от пяти до десяти человек.