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Вологжанам разрешили учиться в магистратуре перед армией

27 апреля в 17:31 150 просмотров
, сообщает 35media.ru.

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Жителям Вологодской области разрешили доучиваться в магистратуре перед армией, сообщает 35media.ru.

Конституционный суд России обязал военкоматы учитывать возраст окончания школы для юношей.

Эксперты посчитали, что существующие порядки ставят определенную возрастную группу призывников одного года рождения либо одного года выпуска в неравное положение со своими сверстниками. По результатам проверки положений Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», Конституционный суд признал положения статьи 24 не соответствующими Конституции, поскольку предоставление отсрочки от призыва на военную службу обусловливают возрастом окончания школы.

Если нынешние бакалавры поступят на магистратуру, то смогут доучиться и только потом пойти в армию как и те студенты, кто учится по программе специалитета и собираются стать аспирантами.


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