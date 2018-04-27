Володин озвучил предложения по ускорению реализации послания президента

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что необходима более эффективная совместная работа с правительством и региональными парламентами по реализации послания Федеральному Собранию. Об этом он заявил 27 апреля на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Сложившаяся практика заключается в том, что послание президента страны, хотя и адресуется Федеральному Собранию, но больше воспринимается как поручения, в первую очередь, исполнительной власти.

А депутаты будут потом ждать, пока правительство подготовит законопроекты, внесет их в Государственную Думу. Только после этого начнется их обсуждение. Даже после принятия необходимых законов, как правило, еще год разрабатываются и принимаются подзаконные акты. А затем начинают принимать региональные законы и другие решения на уровне субъектов Федерации», — отметил Вячеслав Володин в ходе своего выступления.

По мнению спикера Госдумы, это снижает эффективность работы по реализации послания президента.

«У нас такого запаса времени нет, чтобы подобным образом строить работу. В этой связи считаем необходимым, что работа должна строиться более эффективно, как при подготовке законопроектов по реализации послания президента на федеральном уровне с правительством, так и одновременного взаимодействия с региональными законодательными собраниями.

Это, во-первых, повысит качество решений. Во-вторых, ускорит их принятие. И, в-третьих, позволит уже на ранних стадиях работы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня. В конечном счете, такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента», — сказал он.

Вячеслав Володин сообщил, что в Государственной Думе уже создана рабочая группа по законодательному обеспечению реализации послания президента. Сформирован предварительный план работы. Только для первоочередного обсуждения отобраны порядка 70 законопроектов.

«Чтобы выстроить работу системно, мы предложили коллегам из регионов подумать о создании аналогичных рабочих групп во всех законодательных собраниях субъектов Российской Федерации. Рабочие группы уже созданы в десяти Законодательных Собраниях субъектов РФ. Среди них — Алтайское краевое Законодательное Собрание, Волгоградская областная Дума, Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, Законодательные Собрания Тверской, Пензенской, Ростовской областей, Законодательное Собрание Краснодарского края, Законодательное Собрание Республики Карелия, Московская городская Дума и Московская областная Дума», — сообщил председатель Госдумы.

По его мнению, это позволит более эффективно и, с учетом специфики ситуации, на местах обсуждать конкретные вопросы законодательного обеспечения и реализации послания.

«Делать это в диалоге с депутатами регионального и муниципального уровней, представителями различных социальных сфер и делового сообщества. За счет такой организации работы, постоянной обратной связи мы сможем выйти на принципиально другую динамику работы, на другое качество», — подчеркнул Вячеслав Володин.