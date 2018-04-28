Тренд на событийный туризм в России набирает обороты. Кто-то заманивает в регион иногородних и иностранных гостей фестивалями помидоров и огурцов, яркими музыкальными событиями, а кто-то — народными промыслами. Какими событиями может привлечь туристов Пензенская область?

О топовых направлениях туризма, брендах Пензенской области и других регионов, а также о проблемах внутренней инфраструктуры, из-за которой поездка в Турцию обходится россиянам в разы дешевле путешествия на Камчатку или Байкал, корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова побеседовала с экс-главой пресс-службы Ростуризма, редактором «Журнала событий» (Event&Travel) Олегом Мосеевым.

— Олег Вячеславович, почему событийный туризм в России становится трендом?

— Это связано с тем, что современные туристы, как, например, и я сам, часто посещают новые места по поводам. «Хороший повод имеет значение», — это слоган моего журнала, которым я занимаюсь на протяжении последних пяти лет. У нас огромная страна, очень много всего интересного, и все время думаешь: «Нужно вот сюда съездить, и сюда», — но никак руки не доходят. Поэтому зачастую повод имеет решающее значение.

Событийный туризм сейчас является одним из самых популярных направлений, наряду с сельским и гастрономическим. Они все взаимосвязаны. Понимаете, жители больших городов очень соскучились по настоящим эмоциям, еде, музыке. Ради них они готовы проделать большой путь.

Если у субъекта есть хороший событийный календарь, брендовые события, то турист сразу начинает ассоциировать с ними этот регион. Возьмем, например, открытие вашей выставки [Олег Мосеев выступил спикером в рамках выставки туристических объектов Пензенской области в ККЗ — прим. ред.], особенно — после 10-летнего перерыва. На любом празднике хозяйка всегда старается показать все самое лучшее. Поэтому за короткое время, если мероприятие хорошо организовано, можно получить целостное представление о многих направлениях.

— А вы раньше бывали в Пензенской области?

— Я приехал во второй раз, после очень долгого перерыва. Впервые был здесь еще в школьные годы, был классический тур: Пенза, Тарханы и Белинский. Пензенская область у меня, как и у большинства россиян, ассоциируется с Тарханами. Лермонтовский праздник проходит уже много лет и привлекает все больше людей. Но сама Пенза нуждается в том, чтобы здесь был ряд ярких событий.

— Если говорить о событийных брендах, не считая Лермонтовского праздника в Тарханах, есть ли они у Пензенской области?

— Я знаю, что у вас не так давно появилось событие, которое привлекло внимание всей страны, — это «Джаз Май» (6+). Я о нем слышал, помню, что оно было яркое. Говорят, что фестиваль развивается, только из центра переместился в другой район. И все же хочется надеяться, что в Пензенской области, помимо «Джаз Мая», который имеет музыкальную составляющую, скоро появятся и другие — гастрономические или еще какие-то интересные события.

Вашему региону вообще надо больше заниматься брендингом, чтобы, помимо Тархан и «Джаз Мая», что-то еще цепляло. Можно сообща делать какие-то фестивали, друг к другу в гости приезжать. Сейчас есть тренд межрегионального туризма, то есть людям хочется совмещать посещение нескольких городов.

— Как правильно развивать событийный туризм в регионе? Чем цепляют российских туристов в других городах?

— Брендинг — это выявление ключевых смыслов, которые отличают ваш регион от других. Это особенно важно в нашей огромной стране, где человек может потеряться в разнообразии. Очень печально, когда случаются повторы и слово «уникальный» стирается до такой степени, что становится синонимом «банальному», к сожалению. Нужно искать только свои уникальные фишки и делать так, чтобы о них узнали все. Есть понятие «гений места», брендинг как раз его выявляет.

Чаще всего события нужно создавать. Конечно, есть те, что имеют давнюю историю и их просто нужно немного осовременить, они уже являются брендами. Такое встречается очень редко, чтобы на протяжении десятилетий и веков повторялось определенное событие, их можно буквально по пальцам перечесть.

Например, я сейчас помогаю с развитием коллегам в Кировской области. Там знаменитый Великорецкий крестный ход. Ему более 600 лет, и он никогда не прекращался. Это брендовое событие, на которое приезжают люди со всей страны, желающие пройти этот путь пешком. Но таких примеров — очень мало.

Есть понятие гостевого бренда, когда он приходит на предоставляемую вами площадку. Это, например, фестиваль «Alfa Future People» (18+). С моей точки зрения, это фестиваль № 1 в России, если мы берем туристические. Если событие внутреннее и оно интересно только для своих, гостиницы пустые, то это нельзя назвать туризмом. Туризм — это когда человек, как минимум, переночевал в другом городе. На AFP в городе-миллионнике Нижнем Новгороде, он пятый по численности населения в России, нет ни одного свободного места в гостиницах. Потому что со всей страны едут люди, чтобы увидеть замечательное сочетание электронной музыки и новых технологий. Но это там не родилось, площадку выбирал организатор из нескольких вариантов. Это гостевой бренд, но теперь он плотно ассоциируется с нижегородской землей.

В идеале, конечно, нужны свои праздники. В Нижегородской области есть и такие. Например, все знают хохлому. Праздник «Золотая хохлома» (0+) — это уже другой пример бренда. Такие праздники нужны в каждом регионе, так как они подчеркивают и актуализируют смысл, который связан с территорией.

Есть музыкальные события, гастрономические. В Сызрани, например, есть «Сызранский помидор» (0+). Конечно, им далеко еще до знаменитой «Испанской томатины» (0+), где устраивают знаменитые бои, бросаются помидорами, ради этого со всего мира приезжают миллионы туристов. Но в Сызрани к этому идут. Празднику уже много лет, они его придумали, потому что там растут очень хорошие помидоры. Понятно, что они во многих местах растут. Но в Сызрани из этого сделали настоящий фестиваль, весь город преображается. Главный проспект переименовывается в «Помидор штрассе», и так далее. Создается антураж, весь город в это включается.

А в Суздале есть праздник огурца. Это сразу цепляет людей, они готовы приехать ради того, чтобы поучаствовать в шоу. Также там можно купить фирменные сувениры.

Гастрономические фестивали вообще очень популярны становятся. Во Владимире впервые пройдет фестиваль пряника в июне этого года. А коллеги из Костромы придумали фестиваль клюквы. Там — крупнейшая и, по сути, единственная в стране плантация по искусственному выращиванию этой ягоды. Это 250 гектаров клюквы, голубики, ежевики. Сам Бог велел делать такой фестиваль, и прошлой осенью он прошел на ура.

События являются прекрасным поводом для человека приехать и сразу получить комплексное представление о месте. Здесь все пять чувств задействуются: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. У нас огромная страна, и нам есть что предложить нашим туристам.

— К сожалению, говоря о внутреннем туризме, мы, как правило, имеем в виду далеко не все маршруты, а лишь доступные. Как вы думаете, наступит ли время, когда мы сможем без проблем путешествовать в любой уголок нашей страны, так, чтобы это было комфортно и дешево?

— Сейчас мы надеемся на то, что у нас в стране скоро будет создано отдельное ведомство в сфере туризма, это сможет решить многие проблемы.

Многие страны огромные деньги зарабатывают на туризме, у нас — такое разнообразие всего, но этим нужно заниматься. Возьмем ту же Италию, Францию, Штаты. Жители любят внутренний туризм. Нам же нужно развивать транспортную систему, потому что очень дорого путешествовать, существующий трафик не позволяет. Я никогда не забуду, когда в 2011 году мы в Ростуризме организовывали мероприятие, надо было лететь в Якутск, и глава ведомства из Чукотского АО, чтобы попасть туда, сначала прилетела в Москву. Якутск и Чукотка, по сути, недалеко друг от друга находятся, но нет прямых рейсов! Можно было с пересадкой добраться, не вылетая в Москву, но ей было дешевле лететь через полстраны, а потом — обратно. Для нас сейчас намного дешевле слетать в Турцию, чем посмотреть Байкал, Камчатку, даже Крым. Я сам фанат Крыма с детства. Но раньше мне дешевле перелет обходился, чем сейчас. Это, как минимум, странно.

Здесь есть целый комплекс вопросов, которые надо решать. А когда туризм — под кем-то, у него нет лоббирующих возможностей для этого. Поэтому мы надеемся на то, что скоро появится самостоятельное ведомство.

— Возвращаясь к теме ивент-туризма — далеко не каждое событие со временем приобретает статус бренда, некоторые со временем просто-напросто затухают. Почему это происходит и как этого не допустить?

— Есть примеры праздников, которые заявляются очень громко, проводятся несколько раз и затухают. Они просто не затрагивают струны вашей души и умирают так быстро, потому что, по сути, они — мертворожденные. Иногда затухание происходит из-за плохой организации. Идея не получает должного воплощения, не подкрепляется организационными усилиями.

Мне бы очень хотелось, чтобы создавались по-настоящему качественные и интересные события. Тогда и люди будут больше путешествовать, и наша жизнь будет ярче и богаче. Нужно проявить фантазию и ответственно подойти к реализации идеи, и тогда со временем она приобретет статус бренда. Надеюсь, что в следующий раз, когда я приеду в Пензенскую область, здесь будет, как минимум, четыре цепляющих события на каждый сезон. Тарханы и «Джаз Май» — это здорово, но нужны новые бренды.