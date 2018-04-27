Об этом речь зашла 27 апреля в ходе встречи президента страны Владимира Путина с членами Совета законодателей.

В центре внимания парламентариев остаются вопросы качества и доступности медицинской помощи, проблема сокращения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), прежде всего на селе.

«За последние годы мы многое смогли сделать в развитии медицины, в том числе развитии современной, отвечающей всем мировым стандартам системы высокотехнологичной медицинской помощи», — отметил Вячеслав Володин.

Однако, по его мнению, есть недоработки из-за отсутствия контроля принимаемых решений.

«Что касается первичного звена, то здесь, в том числе — из-за наших недоработок, коллеги, из-за отсутствия контроля и качества принимаемых решений, возникли проблемы, и проблемы — серьезные. Не услышали людей, их тревоги и просьбы. И именно представительная власть. В результате, из-за формального и «бумажного» подхода к делу позакрывали многие лечебные учреждения», — констатировал председатель Госдумы.

Задачи по восстановлению шаговой доступности первичного звена здравоохранения в послании Федеральному Собранию, по словам Вячеслава Володина, поставлены.

«Конечно, появится программа, будут выделены средства. Но наша задача — не повторять ошибок. Важно не только построить и оснастить медицинским оборудованием ФАПы. Без этого, конечно, они не заработают. Но главное, без чего первичная сеть здравоохранения работать не сможет, — это без медицинского персонала. Без врача, без фельдшера, без медсестры.

Сегодня дефицит среднего медицинского персонала в ФАПах и врачебных амбулаториях во многих регионах — более 200 тысяч человек. А после того, как будет обеспечено восстановление сети первичного звена, эта проблема станет еще острее. И, в первую очередь, в сельской местности», — сообщил он и предложил уделить этому вопросу особое внимание.

«Сформировать уже в этом году программу целевого набора и целевой подготовки среднего медицинского персонала для первичного звена здравоохранения. Эти вопросы было бы правильно заслушать и обсудить в региональных законодательных собраниях», — заключил председатель Государственной Думы.