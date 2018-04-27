В Екатеринбурге автобусы переходят на летнее расписание

В Екатеринбурге на летнее расписание переходит автобусный маршрут № 95. Теперь в рейс будут выходить больше машин, сообщает obltv.ru.

По информации МОАП, маршрут № 95 «Радиоколледж — озеро Чусовское» перейдет на сезонное расписание уже 29 апреля.

Также в летнем режиме работает маршрут № 17 «Южная — поселок Рудный — ОПЗ». В его работе изменения произошли уже 21 апреля.