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В Екатеринбурге автобусы переходят на летнее расписание

27 апреля в 17:53 154 просмотра
, сообщает obltv.ru.

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В Екатеринбурге на летнее расписание переходит автобусный маршрут № 95. Теперь в рейс будут выходить больше машин, сообщает obltv.ru.

По информации МОАП, маршрут № 95 «Радиоколледж — озеро Чусовское» перейдет на сезонное расписание уже 29 апреля.

Также в летнем режиме работает маршрут № 17 «Южная — поселок Рудный — ОПЗ». В его работе изменения произошли уже 21 апреля.


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