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Вячеслав Володин рассказал о новом формате работы Госдумы

27 апреля в 18:02 190 просмотров

Вячеслав Володин рассказал членам Совета законодателей Федерального Собрания о новом формате работы Совета Государственной Думы — выездных заседаниях в регионы.

27 апреля в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании. Тема встречи — меры реализации Послания Президента России Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года законодательными органами власти страны.

«В целях повышения эффективности представительных институтов нам необходимо и в других сферах искать новые современные формы работы, — призвал Вячеслав Володин членов Совета законодателей. — Важно, чтобы депутаты в своей деятельности погружались в повестку развития страны. Лучше, почувствовали вопросы, которые есть в экономике, социальной сфере, региональном развитии. Через это приходит больше понимания ответственности в их решении».

Председатель Государственной Думы рассказал участникам встречи о реализации нового формата работы Госдумы.

«В понедельник мы провели первое выездное заседание Совета Государственной Думы. Участвовали руководители и депутаты всех парламентских фракций, представители профильных комитетов Государственной Думы, представители региона и бизнеса. Заседание прошло в Ямало-Ненецком автономном округе, в поселке Сабетта», — сообщил Вячеслав Володин.

«Там реализуется крупнейший проект, поддержанный Вами, Владимир Владимирович, в 2010 году, когда Вы были Председателем Правительства, — сообщил Председатель Госдумы. — За очень короткий, по меркам таких проектов, срок и в сложных условиях удалось создать современное производство. Формируется новый мощный центр экономического роста, развития Северного морского пути и глобальной конкурентоспособности России. Созданы десятки тысяч новых современных рабочих мест не только на Ямале, но и по всей стране».

По мнению Вячеслава Володина, такой формат работы является продуктивным и востребованным.

«Наша поездка в Саббету была очень полезной и продуктивной. Многое увидели своими глазами, услышали от специалистов. Это, по сути, наказы депутатам от отрасли, от тех, кто работает и развивает сегодня Ямал и всю страну. Есть четкий запрос, и мы это услышали, на решения по снятию барьеров и созданию дополнительных условий для реализации таких больших и важных для страны инвестиционных проектов.

Такая форма диалога, обсуждения вопросов развития регионов и отраслей экономики представляется весьма перспективной. Планируем развивать эту работу. Сделать этот формат регулярным».

По словам Вячеслава Володина, следующее такое заседание, посвященное задачам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, пройдет вместе с корпорацией «Ростех».

«Планируем отработать предложения, которые потом лягут в основу соответствующих законодательных решений. Правильно будет, чтобы все институты власти более эффективно работали. Чтобы их коэффициент полезного действия рос. Иначе даже самые необходимые решения и задачи, которые ставит Президент, будут затягиваться в реализации», — заключил председатель Государственной Думы.


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