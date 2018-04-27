Эксперты выяснят, почему на глазах у чиновников «выросли» странные ТЦ

В Пензенской области проверка пожарной безопасности в торговых центрах и на соцобъектах выявила грубые нарушения и серьезные проблемы. Об этом 27 апреля на совещании губернатора с представителями муниципальной власти и надзорных органов сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РФ Олег Самохин.

«Особо показательны факты игнорирования собственниками крупнейших торговых объектов базовых требований пожарной безопасности, ставящие под угрозу жизни граждан. Речь идет о неисправности пожарной сигнализации, системы дымоудаления, оповещения. Отдельные ТЦ не имели источников наружного противопожарного водоснабжения, не были оборудованы автомтической системой пожаротушения. В ряде ТЦ на третьем и четвертом этажах неправомерно размещались игровые зоны — в суд направлены исковые заявления о запрете эксплуатации зданий ТЦ до устранения нарушений», — подчеркнул Олег Самохин.

Он добавил, что в ряде торговых центров выявлены нарушения, которые возникли еще на этапе строительства или реконструкции.

«В Каменке городская администрация несколько лет не замечала незаконной реконструкции здания ТЦ «Центральный». В результате выполнения строительных работ, на которые не было получено своевременно разрешения, площадь увеличилась более чем вдвое. Уже после завершения работ администрация выдала разрешение на реконструкцию. В дальнейшем его эксплуатация осуществлялась без разрешения на ввод в эксплуатацию. Только в 2016 году застройщик о начале реконструкции уведомил Госжилстройтехинспекцию, котрая приняла меры по привлечению компании к административной ответственности. Однако до настоящего времени нарушения не устранены. В связи с этим подано заявление о запрете эксплуатации объекта», — сообщил прокурор.

Представитель надзорного ведомства также рассказал о торговом центре в Колышлее:

«Аналогичная ситуация попустительства со стороны органов местного самоуправления имела место в Колышлее, где индивидуальный предприниматель провел незаконную реконструкцию здания промышленного цеха для переоборудования в двухэтажный магазин, который эксплуатировался с грубыми нарушениями требований пожбезопасности».

Обнаружилась странная ситуация и с ТЦ «Урицкий» в Пензе:

«Вскрыт факт неправомерной регистрации права собственности на здание ТЦ «Урицкий», разрешение на ввод в эксплуатацию которого отсутствовало. В связи с этим прокурор внес преставление в управление Росреестра».

Губернатор Иван Белозерцев, комментируя данные доклада, отеметил, что по каждому выявленном факту нужно провести расследование, дать оценку действий каждого должностного лица, выяснить, почему это произошло. По его словам, не исключено, что будут ходатайства о возбуждении уголовных дел.

Напомним, 1300 нарушений пожарной безопасности выявили в пензенских ТЦ.