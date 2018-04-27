Володин предложил проанализировать действующий закон о кадастровой оценке

27 апреля в ходе встречи президента Владимира Путина с членами Совета законодателей спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать ситуацию с кадастровой оценкой в регионах.

Вячеслав Володин уверен, что «реализация задач послания — это работа, где важен вклад всех, и исполнительной власти, и законодательной. И федерального центра, и регионов».

В послании Федеральному Собранию президент поставил вопрос о необходимости вернуться к теме порядка определения кадастровой стоимости имущества граждан для недопущения ее превышения над рыночной.

«Расчет должен быть справедливым, а стоимость — посильной для людей», — считает Вячеслав Володин.

По итогам послания, президентом были даны соответствующие поручения.

Председатель Государственной Думы уверен, что как раз тема без регионов нереализуема.

«Важна адаптация федеральных законов под местную ситуацию, ее особенности. Ведь конечную кадастровую стоимость определяют именно субъекты Российской Федерации», — сказал он.

Спикер Госдумы предложил провести анализ действующего закона о кадастровой оценке.

«Предлагаю совместно с создаваемыми в регионах законодательных собраниях группами по реализации послания, провести анализ исполнения в разных субъектах Федерации действующей редакции закона «О государственной кадастровой оценке». Выявить типичные проблемы и причины перекосов при определении кадастровой стоимости имущества на местах. Это позволит затем правительству учесть результаты этого мониторинга. А мы вместе с коллегами из Совета Федерации сможем внести корректировки в законодательство», — сказал Вячеслав Володин.