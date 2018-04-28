Топ-5. Что предлагает пензенский рынок мотоциклов с пробегом
Бизнес на 9 Мая. Как память и гордость поставили на поток
Рецензия на книгу «Происхождение»
Студвесна, гала-концерт, Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Володин предложил проанализировать действующий закон о кадастровой оценке
Вячеслав Володин рассказал о новом формате работы Госдумы
В Екатеринбурге автобусы переходят на летнее расписание
Из-за формального подхода закрыли многие лечебные учреждения — Володин
Липчанин победил на турнире по смешанному единоборству
Володин озвучил предложения по ускорению реализации послания президента
Вологжанам разрешили учиться в магистратуре перед армией
В Саратове выбрали учителя года
Биологам удалось заставить мозг жить вне тела
Ученые обнаружили лечебные свойства соды

В России солдаты-контрактники смогут бесплатно отдыхать в санаториях

28 апреля в 09:11 150 просмотров
, которые служат на должностях солдат и сержантов. Ранее такую возможность имели только офицеры и прапорщики.

" data-title="В России солдаты-контрактники смогут бесплатно отдыхать в санаториях — Пенза-пресс, рунет за день">

Минобороны планирует уравнять в правах на санаторно-курортное лечение офицеров и контрактников, которые служат на должностях солдат и сержантов. Ранее такую возможность имели только офицеры и прапорщики.

Уже разработан соответствующий проект поправок. Сейчас документ находится на стадии внутриведомственных согласований. Предполагается, что изменения вступят в силу уже в этом году, сообщают «Известия».

Контрактник и члены его семьи раз в год во время отпуска на основании медицинских показаний смогут съездить в военный санаторий бесплатно. Те, кто получил ранение, травму или заболевание в ходе несения службы, получат путевку вне очереди.

На балансе Министерства обороны РФ — 48 санаториев, которые расположены, в частности, на Черноморском побережье, в регионе Кавказских Минеральных Вод и других привлекательных и экологически чистых районах.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...