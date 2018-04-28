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Госкомпании и ведомства будут закупать топливо по рыночным ценам

28 апреля в 10:08 392 просмотра
(ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал «Известиям», что до конца 2018 года естественные монополии, госкомпании и ведомства переведут на закупку топлива по рыночным ценам.

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Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал «Известиям», что до конца 2018 года естественные монополии, госкомпании и ведомства переведут на закупку топлива по рыночным ценам.

Сейчас договоры заключаются через тендеры по свободной схеме, когда цены на поставки определяются посредством конкуренции участников торгов. ФАС предлагает привязать максимальную стоимость контрактов к рыночным индикаторам.

Как пояснил «Известиям» начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, служба разработала соответствующую методику определения цены, которая строится на средней биржевой стоимости топлива в месяц перед началом поставок.

В ближайшее время методика будет направлена на согласование в Центробанк. По словам Дмитрия Махонина, ФАС уже провела переговоры с крупнейшими нефтяными компаниями, которые, как правило, выигрывают наибольшие тендеры на поставку топлива.


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