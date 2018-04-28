Госкомпании и ведомства будут закупать топливо по рыночным ценам

Сейчас договоры заключаются через тендеры по свободной схеме, когда цены на поставки определяются посредством конкуренции участников торгов. ФАС предлагает привязать максимальную стоимость контрактов к рыночным индикаторам.
Как пояснил «Известиям» начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, служба разработала соответствующую методику определения цены, которая строится на средней биржевой стоимости топлива в месяц перед началом поставок.
В ближайшее время методика будет направлена на согласование в Центробанк. По словам Дмитрия Махонина, ФАС уже провела переговоры с крупнейшими нефтяными компаниями, которые, как правило, выигрывают наибольшие тендеры на поставку топлива.