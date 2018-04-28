Роспотребнадзор потребовал закрыть ресторан на ул. Московской

В Пензе индивидуального предпринимателя признали виновным в нарушении санитарно-эпидемических требований к организации питания.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 19 марта сотрудники Роспотребнадзора проверили ресторан на улице Московской, 90. В результате они выявили множество нарушений: отсутствовали моющие средства, разрешенные к применению, сотрудники ресторана мыли посуду мягкими поролоновыми губками, у раковин отсутствовали памятки о правилах мытья посуды, а также не выдерживалась технологическая поточность приготовленных блюд и др.

В результате предпринимателю назначили штраф — 5000 рублей. Представитель Роспотребнадзора не согласился с наказанием, он просил приостановить деятельность общепита, но решение суда осталось прежним.

Постановление вступило в законную силу.