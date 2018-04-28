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Пензенские самбисты поборются за медали на международном турнире

28 апреля в 10:56 358 просмотров
, в спортивном комплексе центра спорта и образования «Самбо-70» состоится открытый турнир «Весенние надежды» (0+) среди юношей 2002−2004 годов рождения с участием команды из Пензенской области.

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28 апреля, в спортивном комплексе центра спорта и образования «Самбо-70» состоится открытый турнир «Весенние надежды» (0+) среди юношей 2002−2004 годов рождения с участием команды из Пензенской области.

В Москве борьбу за победу будут вести более 500 юных дзюдоистов из восьми стран мира и регионов России от Магадана до Кабардино-Балкарии.

«Спортсмены выступят в девяти весовых категориях. Поединки пройдут по международным правилам дзюдо на семи татами. Система соревнований — олимпийская. Время встречи — четыре минуты», — рассказал президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

После Москвы спортсмены отправятся в Санкт-Петербург, там с 29 апреля по 1 мая будет проходить традиционный международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек «Олимпийские Старты — Кубок Победы», сообщили в пресс-службе регионального федерации дзюдо.


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