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В Пензе наградили 38 отличившихся горожан

28 апреля в 11:32 402 просмотра

В Губернаторском доме состоялась торжественная церемония награждения отличившихся жителей Пензенской области.

Открывая церемонию, губернатор Иван Белозерцев поздравил присутствующих с наступающими праздниками. Он отметил, что от профессиональной деятельности каждого из них во многом зависит социально-экономическое развитие региона.

«Благодаря вашему труду Пензенская область остается на позициях сохранения положительной динамики макроэкономических показателей. Почти на 13 млрд рублей вырос объем валового регионального продукта за прошедший год. На пять с лишним процента увеличились налоговые и неналоговые поступления в бюджеты области и муниципальных образований. Это хороший прирост в условиях непростой экономической ситуации.

По приросту собственных доходов регион находится на шестом месте в Приволжском федеральном округе. Набирает обороты промышленность — по итогам 2017 года индекс промышленного производства составил 102,6%, это выше, чем по России и ПФО. Пензенская область занимает первое место в ПФО по урожайности зерновых и зернобобовых культур и третье место — по урожайности сахарной свеклы. Регион стал больше производить скота, птицы и молока. По показателю продуктивности дойного стада в сельхозпредприятиях область — лидер в ПФО. Также по объему производства мяса регион занимает второе место в Поволжье», — подчеркнул он.

Также глава региона сообщил о ряде крупных инвестиционных проектов, реализация которых позволит Пензенской области выйти на лидирующие производственные позиции в Российской Федерации.

«Сегодня мы строим больницы и школы, детские сады и жилые кварталы, объекты культуры и спорта. Проводим реконструкцию дорог и мостов, капитальный ремонт многоквартирных домов, расселяем аварийное жилье. Работа каждого из вас важна, не зависимо от сферы приложения усилий», — отметил Иван Белозерцев.

В конце мероприятия губернатор вручил благодарности 38 отличившимся пензенцам.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/81267/

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