Валентин Шубин: В Пензе можно создать литературный ресторанный бренд

Ресторан с яркой фишкой и уникальным меню может стать магнитом для туристов не только из других регионов, но и стран. Есть ли у Пензенской области гастрономический бренд и как эмоции, полученные от еды, влияют на формирование впечатления о месте?

Об этом корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой рассказал генеральный директор компании «РестЭксперт» Валентин Шубин, выступивший модератором панельной дискуссии «Ресторан — двигатель туризма» на выставке туристических объектов региона в ККЗ.

— Как отражается то, что мы едим в путешествии, на общем впечатлении от него?

— Когда вы едете куда-то и знакомитесь с достопримечательностями, какой у вас следующий вопрос возникает? Вам хочется есть. И в зависимости от того, что вы съедите, предыдущие впечатления могут как усилиться, так и, наоборот, испортиться, причем до такой степени, что вы в этот город больше не поедете.

Приезжая в какой-либо регион, страну, мы хотим попробовать местный специалитет. В Италию едем — понятное дело, хотим попробовать пиццу, пасту, тирамису. У нас в России национальные блюда — это борщ, водка, пельмени. Но есть еще региональная кухня. К сожалению, многие не знают своих фишек. Например, что та же солянка или селедка под шубой — это чисто московские блюда. Говорят, что этот салат особенно полюбился китайским туристам. Кстати, по статистике, туристы из Китая едут больше не ради того, чтобы посмотреть на что-то, а чтобы запечатлеться на фоне достопримечательностей, сделать селфи и чтобы поесть. 67% едут именно за этим.

На нашем портале на четырех языках описано 122 города России, около 1600 достопримечательностей. И есть привязка к каталогу блюд — около 900 именно русских. Можно посмотреть историю, состав ингредиентов, это очень актуально для европейских туристов, которые помешаны на безглютеновой, безлактозной пище. Кто-то грибы не любит, а в русской кухне они встречаются во многих блюдах.

— Среди 122 городов есть и Пенза?

— Да, но пока у нас из достопримечательностей — только драматический театр, хотя уже описаны и другие, они добавляются. Есть 137 ресторанов — те, которые мы просто нашли в свободном доступе, через соцсети и сайты. Наши менеджеры их описали и разместили информацию, пока в таком объеме.

— А вы сами были в наших ресторанах?

— На днях только в один съездили — в «Засеку». Там красиво. Мы заказали солянку и щи, приготовленные в печи. Несколько своеобразно, если честно. В любом случае, иностранному туристу будет интересно попробовать.

— Когда слышишь фразу «ресторан — двигатель туризма», на ум сразу приходит знаменитый «Гид Мишлен» — путеводитель по лучшим ресторанам мира. Если у заведения — три звезды, то это буквально означает, что город стоит посетить ради него. Мечты о том, что мишленовский ресторан когда-нибудь появится и у нас, — за гранью фантастики?

— Знаете, у каждого ресторана есть такая возможность, все зависит от поваров. Многие едут на стажировку в Европу, у них лучше получается готовить европейские блюда, но, приезжая сюда, они не могут банально щи или борщ приготовить вкусно. Если владелец ресторана будет уделять этому внимание, то есть все шансы. У вас есть рестораны, которые очень интересно и приятно выглядят, они предлагают как русскую кухню, так и европейскую.

Но давайте подумаем, нужны ли нам вообще эти звезды Мишлена? Ведь мы в Пензу приезжаем, в первую очередь, ради того, чтобы что-то посмотреть, те же лермонтовские места.

— Планируя поездку в другой город и составляя маршрут, мы сталкиваемся с необходимостью выбрать место, где можно вкусно и хорошо поесть. Для этого изучаем отзывы других посетителей, пользуясь такими сервисами, как, к примеру, TripAdvisor. Как вы к ним относитесь?

— Знаете, такие площадки, как TripAdvisor, Ресторан.Ru и прочие, ненавидят сами рестораторы, потому что зачастую система отзывов не очень актуальна. Вот простейший пример: на прошлой неделе мы были в Калининграде, поехали с таксистом, он посоветовал нам посетить ресторан баварской кухни. Зашли в TripAdvisor, там ужасные отзывы: обсчитывают, плохая еда, холодно и так далее. Мы пришли, и все было очень вкусно, баварский антураж очень понравился. На следующий день решили зайти в другой ресторан. Открываем TripAdvisor — пять звезд, хорошие отзывы. А он вообще никакой, совершенно нам не понравился. Поэтому я считаю, что система отзывов не работает на рестораны.

— Можно ли у нас в регионе придумать новую уникальную ресторанную фишку? Как сгенерировать новый гастрономический бренд?

— Я думаю, придумать можно. У вас город славится Лермонтовым. Я не так давно купил книгу «Селедка с телятиной» (0+), в которой автор собрал любимые блюда русских писателей, поэтов. Те же пушкинские блины — это обычные блины с добавлением свеклы. И сейчас в ресторанах стали такие блюда вводить. Можно придумать какое-нибудь лермонтовское рагу. Еще нам рассказывали, что в вашей реке водилась сурская стерлядь. Форелевый завод у вас тоже есть.

Как придумываются бренды? Возьмите ту же самую Германию. Они берут стандартное блюдо, добавляют что-то свое и пишут: «шницель по-мельдорфски». Только фантазия ограничивает ваши возможности. Если говорить в принципе о России, то деньги лежат у вас под ногами, нужно просто наклониться и взять. Ничего для этого делать не нужно. У Пензенской области — богатейшее литературное наследие, можно под это подвести интересную ресторанную историю. Главное — не забывать о том, что мы все живем эмоциями, и впечатления от того или иного путешествия у нас формируются не только исходя из того, что мы видим, но и осязаем, обоняем, слышим и чувствуем.